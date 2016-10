Albiol ve "posibilidad de sentarse a hablar" con el PSOE tras la dimisión de Sánchez

El coordinador general del PP catalán, Xavier García Albiol, ha dicho este domingo ver más cercana "la posibilidad de sentarse a hablar y a dialogar" con el PSOE tras la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general de la formación el sábado.



"Delante de una persona que está repitiendo constantemente `no es no` es muy difícil que dos personas o dos colectivos se puedan entender", ha valorado en una entrevista.



Así, con la dimisión de Sánchez tras perder la votación en el Comité Federal, ha asegurado que "se abre la puerta a la posibilidad de poder dialogar".



El popular catalán espera que PP y PSOE sean "capaces de poder pactar una investidura y, si pudiera ser, un Gobierno de coalición o uno en el que se marquen cuáles tienen que ser las reformas que se tienen que llevar a cabo en los próximos meses o años".



INDEPENDENTISMO Y PSC



Albiol ha hecho estas declaraciones desde el respeto, ha dicho, por "la crisis seguramente más dura y profunda del PSOE desde la restauración de la democracia", y la lamentado que el PSC se abra a pactar con partidos independentistas.



"Que para echar al PP del Gobierno de España se tenga que pactar con los que claramente apuestan por la ruptura de Catalunya del resto de España yo lo veo con mucha preocupación", ha aseverado.



Asimismo, ha afeado a los candidatos a liderar el PSC, Miquel Iceta y Núria Parlon, que sigan "erre que erre" apostando por un Gobierno alternativo al del PP, aunque se con el apoyo de independentistas.



Al preguntársele si cree que el independentismo catalán ha contribuido a la división en el PSOE, ha considerado que ha jugado una "clara influencia".



REFERÉNDUM



En declaraciones a los medios en Badalona, Albiol ha calificado la propuesta de referéndum lanzada por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de "despropósito", ha informado el partido en un comunicado.



"Puigdemont sabe que no se va a celebrar ningún referéndum que pretenda separar Catalunya del resto de España; son debates estériles que no nos llevan a nada", ha expresado.