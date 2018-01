El alcalde de Valladolid explica en Twitter por qué se produjo el colapso de la AP-6

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha mostrado su indignación sobre el colapso que ayer provocaba la nieve en las carreteras del centro del país. En una serie de tuits que ha publicado en su perfil de Twitter, el socialista ha criticado la poca previsión por parte del Gobierno y de la DGT ante una nevada que se sabía que sería copiosa durante horas.

Miles de personas quedaron atrapadas desde la tarde de este sábado hasta entrada la mañana del domingo, sin que pudieran hacer nada para movilizarse por las la AP-6, AP-61 y AP-51. Las críticas también van dirigidas a la concesionaria que encarga del peaje de la AP-6, pues los conductores pagaron por un servicio que se vio interrumpido por la nieve, y exige indemnizaciones a todos los afectados.

A continuación, el hilo de tuits en el que explica de forma contundente y muy clara los problemas de las retenciones y las responsabilidades de esta situación:

La vía en cuestión es una autopista de peaje ubicada en una zona en la que nieva con cierta frecuencia. Ambas circunstancias son relevantes: que fuese de peaje y que la nieve no sea un elemento imprevisible o infrecuente en esa zona para determinar las responsabilidades.

Por si no quedasen claras esas obligaciones en lo que se refiere a la previsión de las consecuencias climatológicas adversas el tribunal supremo lo ha dejado claro. Aquí la sentencia de 15 de julio de 2010 lo explica con detalle. #AP6 pic.twitter.com/QE9wB6YVHW

Es decir. En primer lugar hay que dejar claro que en caso de autopista de pago y una vez que se permite el acceso a la misma no vale echarle la culpa al conductor, haya sido previsor o no. Eso lo dice la ley y el Tribunal Supremo que la interpreta. #AP6

Si esto es así, la primera conclusión es que el plan fue completamente inadecuado a la vista de lo sucedido. No se emplearon los medios suficientes ni se adoptaron las medidas necesarias para evitar las graves consecuencias de la nevada. #AP6

No solo lo afirmo yo. El Ministerio de Fomento piensa lo mismo pues ha decidido abrir un expediente a la concesionaria. Aunque con ello aparente no querer saber nada del plan que esta dijo haber realizado de manera conjunta con el propio Ministerio. https://t.co/b0s5AsZW2R

La apertura del expediente es lógica. Lo que no lo es teniendo en cuenta la legislación vigente y la jurisprudencia, como se ha expuesto, es que al mismo tiempo el director general de tráfico culpe a los conductores. https://t.co/Lwfw51aS38

Ni se abrió la #AP6 ni se podía circular, ni por necesidad ni sin ella. Pero el Director General de Tráfico, tenía necesidad de calmar los ánimos y puso un mensaje que no ayudaba nada a entender la situación. No se podía pasar y no se debía circular.