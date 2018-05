Alonso: "ETA dice que se disuelve en las calles, pero no sabemos si en las cárceles también"

El presidente del PP Vasco, Alfonso Alonso, ha afirmado este viernes que "a fecha de hoy, ETA dice que se disuelve en las calles", pero no se sabe "si se disuelve en las cárceles o va a seguir intentando de alguna manera mantener una jerarquía y tener en obediencia a sus presos".

En una entrevista en TVE, Alonso ha incidido en este contexto que "no hay ninguna negociación" ni "nada que negociar" sobre acercamiento de presos terroristas porque "no va a haber absolutamente ningún precio" y "no hay motivo ni razón para cambiar la política penitenciaria ahora mismo".

"La suerte de los presos depende fundamentalmente de sí mismos. Hasta ahora, han sido reos de la obediencia a la estrategia de una organización terrorista que es ETA. El camino es que los presos sientan un proceso de arrepentimiento, que colaboren con la justicia y a partir de ahí, debemos apoyarles para que inicien el camino de su reinserción desde el cumplimiento de sus condenas", ha señalado.

En su opinión, "esa es la manera sensata de actuar, siempre en un tratamiento individualizado y no obteniendo un premio por pertenecer o haber pertenecido a una banda terrorista", algo que es "absolutamente inadmisible y un Estado democrático no lo puede hacer ni España lo va a hacer".

Además, afirma que "un terrorrista es un terrorista y un asesino es un asesino" y eso no desaparece porque se disuelva la banda. Señala en este punto al dirigente de ETA Josu Ternera, que leyó el comunicado de disolución, y que está procesado en la Audiencia Nacional por crímenes de lesa humanidad y a la fuga.

Para Alonso, el final de ETA "ha sido una vergüenza, como toda su trayectoria", aunque realmente tampoco esperaba mucho más de la banda, habida cuenta de que su movimiento responde "a un pensamiento táctico por parte de la izquierda abertzale", principal soporte de la banda terrorista y razón de su supervivencia durante 60 años.

"Las víctimas tuvieron dignidad. Las víctimas jamás apelaron a la venganza, sino que confiaron en la ley y esa es la fortaleza moral sobre la que podemos construir una convivencia de futuro en el País Vasco. Esta batalla es muy importante y tiene muchos riesgos", ha apostillado.