Se amplía la búsqueda de la joven desaparecida en Huelva

La búsqueda de Laura Luelmo, la profesora zamorana de 26 años desaparecida en El Campillo (Huelva), se ha reanudado este domingo con un radio de acción ampliado, y aún con "la esperanza de encontrarla viva".



Así lo ha confirmado el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, Ezequiel Romero, en una atención a medios al inicio de la reanudación de la búsqueda, que este pasado sábado quedó suspendida por falta de luz.



El coronel ha explicado que no se descarta "ninguna hipótesis", si bien ha puntualizado que la de una posible marcha voluntaria de esta joven "nunca la hemos tenido en la cabeza", de forma que se piensa que "haya tenido algún accidente o haya alguna segunda persona implicada" en su desaparición.



En esa línea, Romero ha incidido en que "lo más importante es encontrar el cuerpo de Laura", y "todavía tenemos la esperanza de encontrarla viva, que haya tenido algún accidente y esté todavía en algún sitio refugiada". "Ojalá sea así", ha expresado el coronel de la Guardia Civil.



Respecto a la búsqueda de este domingo, ha explicado que se continúa "rastreando el contorno" y "ampliamos el radio de acción", para lo cual se ha pedido que acuda la gente "con vehículos motorizados y, especialmente, tanto motocicletas como todoterrenos, y así ha sido", según ha valorado, aplaudiendo la respuesta "magnífica" de la ciudadanía.

INVESTIGACIÓN

Ha agregado que "nuestra labor es coordinarlos a todos para que no quede ninguna zona sin mirar", y ha confirmado que, además, la Guardia Civil cuenta con sus unidades de investigación que "siguen mirando todo lo que se encuentra y analizando cualquier vestigio que nos pueda dar luz para averiguar el paradero de Laura".



Ha explicado además que en la investigación participan no sólo las unidades propias de la provincia, sino que "hemos pedido que para este caso vengan también los mejores de la Guardia Civil", que "no repararán en investigar nada". Así, ha desvelado que efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) procedentes de Madrid se han desplazado desde este sábado a esta localidad onubense para sumarse a la investigación.



Asimismo, también está movilizado el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, que "están mirando el pantano de Campofrío, porque no descartamos nada sobre dónde encontrar el cuerpo de Laura", y también se dispone de búsqueda "tanto por el aire como con unidades caninas" y perros que han venido incluso de Cádiz y Santiponce (Sevilla).



Sobre la investigación, el mando de la Guardia Civil ha comentado que "no tenemos una línea clara, que digamos que es la que nos puede llevar al paradero" de esta joven, que ha desaparecido en una zona "montañosa", por lo que "la probabilidad de localizar exactamente dónde estaba es un poco más dificultosa", según ha lamentado.



En ese sentido, ha recordado que fue el pasado miércoles "sobre las ocho de la tarde" cuando se registra "la última señal que daba su móvil", que denota que "tenía alguna base de datos abierta".



A preguntas de los periodistas, Romero ha indicado que "no tenemos a nadie en concreto que sea el sospechoso número uno" de la desaparición de esta profesora, y al respecto ha comentado que, "en un principio, cualquier persona puede ser sospechosa", si bien ha aclarado que "por redes sociales se están diciendo muchas cosas que no son ciertas".

"PREOCUPACIÓN EXTREMA"

También ha atendido a los medios en El Campillo la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, quien ha expresado la "preocupación extrema que todos sentimos" por este caso, y ha querido agradecer el comportamiento de la gente de "pueblos aledaños y de más lejos que viene a ayudar", algo que "a la familia le produce una cierta tranquilidad dentro de la enorme preocupación que todos sentimos", según ha comentado.



Tras señalar que "estamos en las mejores manos" en cuanto a la investigación, la subdelegada también ha explicado que a la familia de la joven desaparecida "se le ha ofrecido ayuda psicológica".



Laura Luelmo llevaba residiendo en El Campillo desde el pasado 4 de diciembre, es maestra, estaba haciendo una sustitución en un colegio de Nerva (Huelva) y empezó a trabajar el martes de la semana pasada, según explicó este pasado sábado el coronel jefe de la Guardia Civil.