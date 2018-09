Ana Pastor invita a Torra a ir al Congreso para defender su postura política

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha invitado al president de la Generalitat, Quim Torra, a comparecer en el Congreso para "defender sus posicionamientos políticos" porque "donde tiene que hablar" es en las instituciones y no solo en otros sitios.



En un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, Pastor ha animado a Torra a acudir a la Cámara Baja no solo para explicar su posición, sino también para "escuchar" las del resto de los grupos políticos porque "el diálogo es muy necesario", ha dicho, para ir por un "camino mejor".



Pero ha advertido de que en el Congreso hay espacio para los distintos planteamientos políticos siempre que estén "dentro de la ley" y "si no, cambiemos la ley", ha apostillado, ya que ha admitido que la Constitución puede cambiarse aunque se ha decantado por defenderla desde todos los partidos políticos.