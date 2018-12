Ana Pastor llama a todos los españoles a renovar el "Gran Pacto Constitucional"

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha hecho este jueves un llamamiento a todos los españoles para renovar el "Gran Pacto Constitucional" en el día en el que se cumplen 40 años de la Constitución de 1978, una Carta Magna que, ha recordado, no es un "candado", ya que se puede mejorar y "admite reformas".



En su discurso durante la sesión solemne del Congreso con motivo del 40 aniversario de la Constitución, y en presencia de los Reyes, del Gobierno y de los líderes políticos, Pastor ha apelado, no obstante, a la "prudencia" y la "sabiduría" de los constituyentes porque, ha avisado, ninguna Constitución debería reformarse "con menos acuerdo del que la creó".

"Hoy es el momento de que todos los españoles renovemos este gran Pacto Constitucional. Es lo que el pueblo español demanda a sus representantes", ha proclamado

En su alocución, en la que ha pronunciado citas de don Juan Carlos, del Rey Felipe, de los ex presidentes Adolfo Suárez y Felipe González, de los siete "padres" de la Constitución y también de Josep Tarradellas, entre otros, Pastor ha destacado la "capacidad de renuncia y de transacción" en aras del acuerdo que permitió alumbrar aquella Carta Magna después de décadas de dictadura.



Constitución que, ha recordado- fue aprobada por un "amplísimo respaldo" popular que la dotó de una "radical e incuestionable legitimidad" pese a las "dificultades, tensiones e intentos de descarrilar el proceso".



Tras expresar en nombre de las Cortes Generales su "respeto, gratitud y afecto" a los reyes don Juan Carlos y doña Sofía "por tantos años de servicio y entrega a España", así como la contribución de todos los gobiernos de la democracia, Pastor ha defendido también la "vigencia" del espíritu de una Constitución que no fue de parte, ni se redactó "de unos contra otros".

"Ésa es nuestra Constitución. La de la concordia, la de la integración, la de la generosidad, la del patriotismo. La Constitución del consenso", ha destacado

Por eso, no cree que deba hacerse "tabla rasa" con lo hecho en el pasado porque todos los gobiernos han contribuido a la historia de España "en una suma constante" creando una "innegable estabilidad" que es necesario "preservar" y de la que hay que estar orgullosos sin caer, eso sí, en el "triunfalismo".



"Si queremos que el país avance y tenga éxito, no se debe hacer tabla rasa de sus mejores logros colectivos, ni caer en el extremismo olvidando la concordia", ha alertado.



Y es que para la presidencia del Congreso, "ningún avance" conseguido en estos 40 años está "garantizado", especialmente si no se cuida algo "tan importante" como la convivencia.



"Ningún camino, ningún atajo, merece la pena si pone en riesgo la convivencia", ha insistido.

En esta línea, y parafraseando al ponente constitucional Miquel Roca, Pastor ha recordado que la Constitución "tiene margen para muchas cosas, pero al margen de la Constitución no cabe nada"

Para la presidenta del Gobierno, el futuro está en manos de todos los españoles y debe construirse "cuidando lo que tenemos" y "sin retroceder".



Una "historia de éxito" que tiene por delante nuevos retos, como el "crecimiento inclusivo", la lucha contra el cambio climático, los avances tecnológicos, el proyecto europeo y los desafíos del mundo global.



Ante esos retos, Pastor apuesta por preservar el marco constitucional y el "método" para aplicarlo, tal y como se hizo en 1978, mediante el diálogo, la concordia y la cooperación.



"Si lo conseguimos entonces no es sólo por lo que hicimos, sino por cómo lo hicimos, y porque no nos atenazó ni el miedo ni el inmovilismo", ha subrayado.



Y es por eso que Pastor ha demandado al conjunto del pueblo español a que renueve ese "Gran Pacto Constitucional" porque la Carta Magna -a la que desea larga vida- ha sido, es y será "la mejor guía para encauzar los retos que, como Nación, nos depara el futuro".