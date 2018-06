Ana Pastor renuncia a presentarse a las primarias del PP

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha anunciado este miércoles que no presentará su candidatura a liderar el PP debido a la responsabilidad que tiene por el cargo que desempeña y a que ella es una persona que "cumple sus compromisos".

En declaraciones en el patio del Congreso, Pastor ha agradecido a los "muchos militantes" tanto de base como con responsabilidades que le han pedido que se presente, pero ha renunciado a hacerlo en una decisión que ha calificado de "libre", "voluntaria" e "inteligente".

"No me puedo presentar a este proceso por responsabilidad porque presido las Cortes Generales, me han elegido los diputados y soy persona que cumple mis compromisos", ha remarcado.

No obstante, ha garantizado que va a seguir siendo una militante de base en el PP que va a defender los "colores" y las ideas de su partido.

"Animo a todos los militantes a participar libremente y que salga un partido reforzado porque somos de facto la alternativa de Gobierno", ha afirmado.

A preguntas de los periodistas ha preferido no desvelar quien es su candidato favorito para presidir el PP, aunque sí ha reconocido que para ella fue un "disgusto gordo" la decisión del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, de renunciar a presentarse.

Tampoco ha querido entrar a comentar las razones de Feijóo para no presentarse: "Son las decisiones que uno toma en la vida".

"Disgusto gordo" con Feijóo y también con la marcha de Mariano Rajoy a quien ya "echa mucho de menos" y desea "lo mejor".