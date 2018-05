La ANC y Òmnium piden al Govern de Torra unidad y combatir "la represión"

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, y el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, han exigido este miércoles la libertad de presos soberanistas, y Mauri ha pedido al nuevo Govern de Quim Torra que defienda la unidad y combata la represión: "Que su Govern no deje a nadie solo frente a la represión".

Lo han dicho en una concentración convocada por las dos entidades soberanistas en la plaza de la Catedral de Barcelona, coincidiendo con los siete meses de cárcel de Jordi Sànchez (JxCat) y Jordi Cuixart (Òmnium), y a la que ha asistido el nuevo presidente de la Generalitat junto a unas 700 personas, según la Guardia Urbana.

La ANC y Òmnium también han celebrado la decisión de la Fiscalía belga de rechazar la entrega a España de los exconsellers cesados Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret y han criticado a la justicia española por ser "heredera del franquismo".

"Hoy ya son libres Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret. Es una rendija de luz para el regreso de los exiliados. Celebramos las victorias judiciales internacionales, que también son victorias políticas", ha proclamado Paluzie.

Mauri ha avisado de que la unidad no debe ser solo de las fuerzas políticas, sino del conjunto de la sociedad catalana que considere injusta la situación actual: "Pedimos unidad, que no quiere decir uniformidad. Seguir avanzando como un solo pueblo. Tenemos que estar unidos frente a la represión".

Ha leído una carta enviada por Cuixart, presidente de la entidad soberanista, que ha celebrado que se esté a punto de formar un Govern tras meses de espera, y ha llamado a seguir trabajando a favor de "un reconocimiento indiscutible de la legitimidad de la sociedad catalana".

Mauri ha defendido que la existencia de presos no frenará el proceso soberanista que persigue una república catalana, y ha asegurado que los encarcelados "no son la representación de ninguna derrota, sino el paso imprescindible para construir un país donde no se vulneren derechos".