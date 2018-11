Andrés Suárez: "Valoro vivir de la música porque conozco muy bien el fracaso"

El cantautor gallego Andrés Suárez, que se encuentra en un momento muy positivo de su carrera, presume de haber escalado hacia el éxito lentamente y valora vivir de la música porque conoce "el fracaso profundamente".



Suárez (Ferrol, 1983) siempre colocó a la música por encima de todo lo demás, pero nunca tuvo prisa. "Cuando toqué en todos los bares de Ferrol me fui a Santiago y luego a Madrid. Sé lo que es ir a tocar a un local y cantar para nadie", explicó en una entrevista en Ciudad de México.



Compone canciones desde los 14 años y dijo que después de más de 20 años sigue estando enamorado de su trabajo, que le ha llevado a publicar 7 discos y a tocar en miles de salas, teatros y auditorios. "La música es la droga más poderosa que he probado", sentenció.

Durante la gira de su último disco "Desde una ventana", que incluye dos conciertos el 17 y el 18 de noviembre en Ciudad de México, el cantautor está haciendo conciertos solamente con su guitarra y su piano, mucho más íntimos que los de su gira anterior, en la que llevó a nueve personas en su banda

Para él los conciertos grandes, como su lleno en el Palacio de los Deportes de Madrid en 2016, son la suma de los pequeños y ahora necesitaba volver a sus orígenes.



"Necesito volver a Libertad 8 (local madrileño en el que empezó a dar sus primeros conciertos en la capital española), porque yo soy eso", dijo.



Además, en el último trabajo del gallego se encuentran temas mucho más ligeros y felices, y aunque "eso no signifique un punto y aparte porque en esta profesión solo hay puntos y seguido", reconoce que venía de una depresión y de un desamor muy duro.



"Compuse dos discos y medio sin poder hablar de la alegría, con la persiana bajada en Lavapiés, escribiendo solo de noche y tomando a veces un tequila demás", explicó.



Al final de esta temporada difícil, llegó a sentir "hasta lástima" de haber perdido el sentido del humor. "Este disco es una risa; ya no me despierto y veo papeles escritos en los que ni yo sabía de qué hablaba", afirmó.

El cantautor siente que de este disco se va a sentir orgulloso toda la vida porque hizo "lo que le dio la gana" a pesar de las críticas de parte de su público por haberse unido a Sony Music

"Aquí lo único que hacen es cuidarme. Nadie me ha dicho, por ejemplo, de qué color hacer la portada de mi disco. Tengo libertad absoluta con la diferencia de que trabajo con grandes profesionales", comentó.



Latinoamérica es muy importante para Andrés Suárez, a donde acude cada aproximadamente medio año para das conciertos y satisfacer las ansias de sus fans de este lado del océano.



"Esta parte del mundo para mí significa calor, familia, continuidad, palabras y responsabilidad. Es una realidad paralela, el origen de muchas cosas", consideró.



Y precisamente de esto habló con Joan Manuel Serrat en el multitudinario concierto del Palacio de los Deportes de Madrid, donde tuvo la oportunidad de cantar con uno de los iconos de la música de autor en España.



También fue una inspiración para él porque su padre "era melómano y llevaba 200 cintas en el coche cuando" el cantante era pequeño. "Entre ellas de Serrat. Imagina lo que yo sentí cuando lo vi en mi concierto. Me lo tomo como un regalo de vida", contó.



Interrogado por su faceta como escritor, hecha pública en 2017 con su libro "Más allá de mis canciones", Andrés Suárez reconoce que le genera mucho respeto, ya que se considera a sí mismo como "un escritor de canciones pero no un poeta".



En este libro el gallego desarrolló la historia detrás de 15 de sus temas más conocidos con un lenguaje poético, pero durante la entrevista aclaró que ahora mismo está "pensando en hacer un discazo".



"Cuando lo tenga ya veremos", finalizó.