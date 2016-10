Antich,vocal de la gestora, pide convocar el congreso del PSOE inmediatamente

El expresidente del Govern balear y vocal de la comisión gestora que dirige el PSOE Francesc Antich ha animado hoy a los socialistas a "olvidarse de sanciones" y convocar "de manera inmediata" un congreso y primarias.



En su cuenta de Twitter, el senador socialista ha lanzado este mensaje respecto a los quince diputados del PSOE, dos de ellos de Baleares, que ayer rompieron la disciplina de voto y se opusieron a la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.



"Si queremos reconstruir, mi opinión es que ahora toca olvidarse de sanciones y proceder, de forma inmediata, a convocar congreso y primarias", ha señalado el político mallorquín.



Antich retuiteó ayer un mensaje del ex secretario general socialista Pedro Sánchez en el que pedía a la gestora que "no elija el camino de la expulsión a quienes voten no a Rajoy".