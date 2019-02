Arrimadas: "Es una falacia que ésta sea la sede de la República independiente"

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha viajado este domingo hasta las puertas de la residencia del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica) para tachar de "falacia" que se identifique como la sede institucional de la "República independiente" de Cataluña, al tiempo que ha rechazado reunirse con él porque no considera que un "fugado" de la Justicia en España sea un interlocutor válido.



"Estamos representando a millones de catalanes y no vamos a permitir que el separatismo nos diga a qué rincones de Europa podemos venir y a qué rincones no. Esta casa en el imaginario separatista es la sede de una República independiente y eso es una falacia, es una mentira", ha declarado Arrimadas ante la prensa convocada.



Así, ha denunciado que la residencia de lujo de Puigdemont se esté pagando con "dinero público" y ha reclamado al independentismo que "cierre este chiringuito" y abra "con normalidad" el Parlament catalán.



Arrimadas ha llegado a Waterloo pasadas las 11,15 horas de este domingo acompañadas por su grupo parlamentario y, tras desplegar una pancarta de varios metros en la que se podía leer que "la República no existe", ha hecho declaraciones a la prensa y a continuación se ha marchado a Bruselas, en donde por la tarde participará en un acto de partido.



La líder de Ciudadanos en Cataluña ha descartado cualquier contacto con Puigdemont y ha reivindicado su interés por exponer sus argumentos en cualquier punto de Europa. Además, ha criticado al Gobierno por tratar con él y con el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, Como si fueran líderes de un Estado independiente.

"Nosotros no hablamos con fugados de la Justicia, con quienes tienen que hablar los fugados es con los jueces", ha zanjado Arrimadas

"No hay un solo rincón de Europa donde el separatismo nos diga que no podemos ir, ni un solo palmo de Cataluña donde el separatismo nos diga que no podemos ir", ha declarado, después de defender que asume la defensa de los catalanes "silenciados" que no está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez.



Aunque Puigdemont tampoco ha salido de su residencia al encuentro de Arrimadas, sí ha aprovechado el acto de Ciudadanos para adornar la fachada con varios carteles reclamando la "vuelta a casa de los exiliados" y la "libertad de los presos políticos", además de para izar las banderas de Cataluña y de la Unión Europea, que no se exhiben habitualmente.



A la convocatoria de Ciudadanos también se han acercado una decena de curiosos, dos de ellos con banderas de España y una de la UE".