Arrimadas: "El PP debe aceptar reformas y cambios"

La líder de C`s en Cataluña, Inés Arrimadas, ha afirmado este sábado que "el PP debe aceptar reformas y cambios", y ha insistido en que hacer entender al PP que no tiene mayoría absoluta y que debe hacer reformas no es fácil, en sus palabras.



En una entrevista a Catalunya Ràdio recogida, ha recordado que los dos partidos se encuentran en plenas negociaciones y que los plazos se acaban: "No es sólo un pacto anticorrupción, sino que el PP se debe comprometer a hacer muchos cambios".



Arrimadas ha insistido en que C`s está negociando un acuerdo de investidura y no uno para formar Gobierno, y ha observado que los 32 diputados del partido naranja "pueden exigir mucho" a los 137 que tiene actualmente el PP.



Preguntada sobre el hecho que C`s pacte con un partido que tiene varios de sus miembros investigados por casos de corrupción, ha señalado que el partido liderado por Albert Rivera está teniendo un papel "responsable y realista".



"Si no pactáramos con partidos que hayan tenido casos de corrupción no se podría formar Gobierno", ha afirmado Arrimadas, que ha añadido que le sorprendió mucho el resultado de las elecciones generales del 26J, aunque ha expresado que prefieren intentar alcanzar un acuerdo de investidura a cambio de reformas que no una situación de incertidumbre, en sus palabras.