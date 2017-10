Arrimadas reprocha a Puigdemont que desoiga el "clamor" por unas elecciones

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha reprochado al presidente catalán, Carles Puigdemont, que no haya escuchado el "clamor" de la sociedad a favor de la convocatoria de unas elecciones "con urnas de verdad y con garantías" para "volver a la legalidad".



La líder de la oposición en Cataluña ha cargado contra Puigdemont en sede parlamentaria por haber "fracturado" la sociedad catalana y le ha acusado de "defraudar, mentir y engañar a las dos mitades" con el amago de convocar elecciones que ha protagonizado hoy y que finalmente no se ha materializado.



El Parlament celebra en estos momentos un pleno monográfico para abordar la respuesta a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, en el que por el momento ha renunciado intervenir el Govern y ha dado paso a las intervenciones de los grupos parlamentarios.



"Convocar elecciones era una salida digna, democrática y limpia, y usted la ha dejado pasar", ha lamentado Arrimadas en su turno de intervención, que ha llamado al presidente catalán a "rectificar" porque "todavía está a tiempo".



En este sentido, ha avisado a Puigdemont de que si no firma él la convocatoria electoral, las urnas se pondrán de todos modos, dado que se forzarán los comicios mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.



A su entender, la reticencia de Puigdemont a convocar elecciones responde a una estrategia "partidista" ajena al interés general, así como a la voluntad de exprimir el "victimismo" por parte de las fuerzas independentistas.



Arrimadas ha recalcado que la actual situación no se puede prolongar en el tiempo porque está perjudicando la economía catalana y está mermando la credibilidad de Cataluña a nivel internacional.



"Nunca un gobierno de la Generalitat hizo tanto daño a Cataluña como lo han hecho ustedes", ha resuelto Arrimadas, que ha afeado al presidente de la Generalitat que siga adelante con su estrategia pese a no contar con el respaldo unánime "siquiera" de los miembros de su gobierno.