Un astado se vuelve y causa diez heridos en el segundo encierro de San Fermín

Diez personas, de las que cinco son estadounidenses y dos francesas, han resultado heridas en el segundo encierro de los sanfermines, corrido esta mañana en Pamplona con toros de la ganadería de José Escolar, que han corneado a dos varones.

El subdirector de Urgencias y Hospitalización del Complejo Hospitalario, Tomás Belzunegui, ha informado en rueda de prensa en el pamplonés Complejo Hospitalario de Navarra, de que el herido más grave es un varón que ha sido alcanzado por el toro en la confluencia de la plaza del Ayuntamiento con la calle de Mercaderes.

Se trata de J.G., estadounidense de 22 años, ha presenta una herida por asta con desprendimiento de la piel del brazo izquierdo, quien esta mañana pasará a quirófano para limpieza y sutura.

El segundo herido por asta es B.H., 35 años y estadounidense, corneado en la cuesta de Santo Domingo en la región perianal y que se encuentra en pronóstico reservado.

Otro estadounidense, de 68 años, ha sido trasladado en estado menos grave con traumatismo dorsal, lesión que ha tenido lugar en la Bajada de Javier.

J.H., también estadounidense, de 35 años, ha ingresado en el hospital con una luxación en el hombro tras haber sido atendido en un primer momento en la enfermería de la plaza. Su pronóstico es menos grave.

Al hospital han sido trasladados también J.N.H., de Salamanca y varón de 27 años, con traumatismo pélvico y pronóstico reservado, y D.H.G., varón de 39 años de Madrid, con un traumatismo en el pie y pronóstico menos grave.

R.S.P., de Castellón y 33 años, ha sido trasladado también desde la plaza de toros por luxación en el hombro y pronóstico menos grave.

Entre los heridos se encuentran dos franceses: G.D., de 21 años, trasladado desde la calle Mercaderes con múltiples contusiones y pronóstico leve, y A. M., también de 21 años y herido en la misma calle, quien presenta un traumatismo en la mano derecha pronóstico menos grave.

El americano P. C., de 59 años, se encuentra en el hospital por una posible fractura de rótula, que se ha hecho en el tramo del Ayuntamiento. Su pronóstico es menos grave.



La enfermería de la plaza de toros ha informado en un comunicado de que, tras el encierro de hoy, ha atendido a once personas, de las que tres se han trasladado al Complejo Hospitalario.



El subdirector de Urgencias y Hospitalización del Complejo Hospitalario, Tomás Belzunegui, ha señalado también que las personas que permanecen hospitalizadas tras el encierro de ayer evolucionan favorablemente pero que no está previsto que hoy reciban el alta hospitalaria.