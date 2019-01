La Audiencia corrige al exjuez del "caso Villarejo" y recupera una nueva prueba 

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha vuelto a rectificar una decisión del magistrado Diego de Egea, antiguo instructor del conocido como "caso Tándem", que investiga las actividades presuntamente delictivas del comisario jubilado José Manuel Villarejo. Esta vez, reincorpora al sumario una conversación que incriminaría al que fuera comisario jefe de Barajas Carlos Salamanca.



Apenas tres semanas después de que el mismo tribunal desautorizase al juez De Egea y le ordenara reabrir la investigación contra Salamanca que había cerrado unos meses antes, la Sala vuelve a estimar un recurso de la Fiscalía Anticorrupción que apuntala esta instrucción.



En concreto, los magistrados acuerdan en un auto reincorporar al sumario del "caso Tándem" una conversación grabada por Villarejo en la que su socio Rafael Redondo y él hablan con el empresario, también imputado, Francisco Menéndez acerca de Salamanca.



Tal y como publicó "eldiario.es", en esa charla hablaron de un viaje que Menéndez había hecho a Londres junto a Salamanca y las esposas de ambos y que había pagado una de las empresas del primero, una prueba del delito de cohecho que los fiscales del caso atribuyen a Menéndez y al que fuera comisario jefe de Barajas.



Para la Sala de lo Penal, "el hecho de que el señor Salamanca no sea uno de los interlocutores de la conversación, no existe obstáculo alguno que impida su unión a esta pieza y la misma no supone dilación indebida alguna a la causa".



Aunque los magistrados reconocen que la mencionada grabación no constituye un elemento "imprescindible" como "indicio incriminatorio" de esta pieza del "caso Tándem", sí constituye un "elemento objetivo externo corroborador" de las declaraciones que ya prestó Menéndez en sede judicial.



Es más, el tribunal reprocha al juez De Egea que manifestara la poca credibilidad que otorgaba a las palabras del empresario y al mismo tiempo descartara una conversación que podía suponer una prueba para acreditar esas declaraciones.



En este sentido, la Sala opina que la grabación debe reincorporarse a la causa porque hace referencia a las personas que participaron en aquel viaje a Londres, que está considerado como "dádiva" por los fiscales Anticorrupción entre los indicios recabados contra Salamanca.