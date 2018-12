La Audiencia de Navarra aplaza la vista para decidir si los miembros de la Manada regresan a prisión

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha acordado posponer para las 10,00 horas del día 26 la vistilla para tratar sobre el reingreso en prisión provisional de los miembros de la Manada, tal y como ha pedido la Fiscalía.



Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), la sala ha decidido el aplazamiento de la vistilla, prevista en principio para mañana, a petición de la acusación particular y del abogado Agustín Martínez Becerra, que representa a cuatro de los cinco condenados a 9 años de cárcel por abuso sexual continuado con prevalimiento en los sanfermines de 216.



A ambas partes les coincidía "con señalamientos previos", en el caso de Martínez Becerra con las conclusiones definitivas de un juicio en el Juzgado de lo Penal 10 de Sevilla, aunque había mostrado su disposición de viajar mañana a Pamplona si no era atendida su petición.



La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra había señalado la fecha del 13 de diciembre para este acto después de que la sala de lo Civil y Penal del TSJN confirmara el pasado día 5 la condena de la Audiencia, lo que llevó a la Fiscalía a pedir el ingreso en prisión de los acusados.



Según lo previsto, los cinco procesados de La Manada no tenían pensado trasladarse a Pamplona para esta vistilla sino que seguirían la misma por videoconferencia desde la capital andaluza.