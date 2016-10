"Está como ausente y pasando de todo" durante la sesión de hoy

El supuesto pederasta de Ciudad Lineal, Antonio Ortiz, "está como ausente y pasando de todo" durante el juicio oral, una actitud impropia de una persona que se cree inocente, ha indicado este viernes Antonio Tuero, el abogado de la víctima y testigo protegido número 3.



Durante esta cuarta sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid, Ortiz ha vestido una jersey negro y un pantalón de chándal. No ha hablado durante el juicio. Se ha encontrado tranquilo y en actitud pasiva y pensativa en casi todo momento, llevándose los dedos de una mano a la barbilla en muchas ocasiones.



"Yo creo que de una persona que está acusada de unos hechos tan graves y es inocente su actitud habría de ser otra. Da la impresión de que piensa que le han cogido y que lo asume en parte. La actitud de él --aunque no soy experto-- y mi experiencia me dice que este hombre está cumpliendo su papel de: `tengo que sentarme, me han cogido y voy a estar ausente`", ha manifestado ante la prensa a la salida de los juzgados.



En ese análisis, el letrado argumenta que el procesado ha tenido tiempo durante estos dos años en la cárcel para estar preparándose "tanto anímica como psíquicamente para este trance", por lo que "está o aparente querer estar ausente e impertérrito". "Desde luego, gestos de pesar y arrepentimiento, que no servirían para atenuar su posible condena pero sí para denotar una cierta actitud personal, no he visto ninguno", ha aseverado.



Por otro lado, Antonio Tuero ha aludido también a los testimonios de los cuatro policías nacionales participantes en la investigación del caso que han pasado hoy por el tribunal. De este modo, ha señalado que sus testimonios "han sido muy contundentes y no han variado en nada a los manifestados en sus correspondientes atestados e informes".



"Yo creo que ha ido bien desde el punto de vista de la acusación, aunque desde la defensa me imagino que no. El letrado de la defensa ha estado en su papel porque las pruebas de hoy han sido contundentes. Él lo que tiene que hacer es sembrar la duda y será el Tribunal el que las resuelva. Es lógico, pero no ha logrado una sola fisura en las manifestaciones de los funcionarios, a los que tampoco se los tiene que exigir una precisión absoluta", ha finalizado. El juicio continuará el próximo martes con la declaración de más policías del caso.