Aznar: "Hay que jubilarse a los 70 años"

El ex presidente del Gobierno José María Aznar afirma que "Cataluña ya está fracturada" y pide que se aplique el Estado de derecho "hasta donde haga falta", a la vez que advierte de que "lo peor es que la ilegalidad acabe siendo la norma" en esa comunidad.



En una entrevista, el expresidente considera que "no se puede hacer más daño en menos tiempo" y propone, "si fuese indispensable", aplicar el articulo 155 de la Constitución, que prevé que el Gobierno con la mayoría absoluta del Senado podrá obligar a esa comunidad que ha incumplido la ley a cumplirla.



Aznar asegura que no "percibe un proyecto ambicioso para España", que solo ve "el deseo de estar" y reclama reformas en el mercado laboral, en la educación y en las pensiones.



"Si seguimos así será difícil pagar las pensiones, hay que jubilarse a los 70 años", señala el expresidente, quien opina que España necesita "una reforma fiscal integral que baje el IRPF y suba el IVA".



"España tiene vulnerabilidades graves y las principales a mí me parecen el déficit y la deuda; hay que recuperar el equilibrio presupuestario", concluye.