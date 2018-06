Aznar se ofrece para colaborar en la reconstrucción del centro-derecha

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha considerado este martes indispensable la reconstrucción del centro-derecha en España que considera "desarticulado" y se ha ofrecido a colaborar para que eso sea posible, pero dejando claro que lo haría desde su posición actual y no volviendo al primer plano de la política.

Aznar se ha mostrado dispuesto a esa colaboración en el acto de presentación de un libro del que fuera su secretario general de la Presidencia del Gobierno, Javier Zarzalejos, y en el que ha expresado su preocupación por la situación que vive España.

"Mi compromiso es con mi país, con España y con los españoles. No tengo ningún compromiso partidario, ni me considero militante de nada ni me siento representado por nadie", ha recalcado Aznar.