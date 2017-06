Báñez anuncia una ayuda mensual para "ninis" de 430 euros al mes

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha anunciado este jueves una ayuda directa de 430 euros mensuales para jóvenes españoles que no estudian ni trabajan y vinculada a un contrato de formación.



"La semana próxima, en el marco del diálogo social, presentaré a los interlocutores sociales una ayuda directa de 430 euros para jóvenes que están en garantía juvenil, que no trabajan ni estudian, y que a través de un contrato de formación y aprendizaje pueden hacer las dos cosas", ha anunciado en el marco de la reunión de ministros de Empleo de la UE en Luxemburgo.



La ministra ha señalado que se trata de una medida "muy potente" que "facilitará la integración de los jóvenes en el mercado de trabajo a través de la formación". "Conseguiremos seguir dando oportunidades a esos jóvenes", ha expresado.



Báñez ha afirmado que en la actualidad hay 608.000 jóvenes inscritos en el sistema de garantía juvenil, de los cuales 206.000 tienen ya un contrato. "Nuestro deseo es que puedan seguir incorporándose al mercado de trabajo esos jóvenes que todavía no tienen esa oportunidad", ha destacado.



Además, la ministra ha asegurado que la medida, una vez diseñada "completamente", se podría poner en marcha "cuanto antes" porque los presupuestos de este año cuentan con 500 millones "para poner en marcha cuanto antes esta medida".



La ministra también ha resaltado que también el Gobierno está trabajando en la bonificación en las cuotas empresariales a la Seguridad Social para la conversión de esos contratos en indefinidos y ha afirmado que estas medidas se plantearán en el marco del diálogo social durante la próxima semana.



GARANTÍA JUVENIL



La Unión Europea han establecido una serie de medidas para ayudar a los jóvenes europeos a conseguir empleo, entre las que se encuentra la garantía juvenil.



En este sentido, Báñez ha puesto de relieve que "el empleo juvenil es prioritario para el Gobierno español" y ha afirmado que gracias a las reformas estructurales que ha desarrollado el Gobierno, "hoy en España hay 502.700 jóvenes menos en paro que en 2011".



La ministra también ha recordado que desde diciembre, con la aprobación del Real Decreto Ley para impulsar la Garantía Juvenil, ya han conseguido un empleo 208.000 jóvenes del total de 608.490 inscritos en este programa. De hecho, desde que se aprobó el RD se ha incrementado en un 41,69% el número de inscripciones por día.



Esta medida se incluye dentro del acuerdo de investidura de Cs con el PP para apoyar la investidura de Mariano Rajoy. Meses atrás, desde el partido de Albert Rivera se confirmó que se estaba trabajando con el Ejecutivo para impulsar un complemento salarial para ayudar a los "trabajadores pobres" jóvenes.



Según afirmó Cs, el objetivo de esta iniciativa es el de "complementar los bajos ingresos de quienes, a causa de la precariedad, entran y salen del mercado laboral a lo largo del año".