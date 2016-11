Barberá niega ante el Supremo la existencia de una Caja B en el PP valenciano

La exalcaldesa de Valencia y senadora Rita Barberá ha negado hoy ante el Supremo, donde ha comparecido como investigada por un delito de blanqueo de capitales, la existencia de una Caja B en el PP de la ciudad del Turia.



El Tribunal Supremo investiga la implicación de la senadora (quien solicitó la baja en el PP a petición del partido el pasado mes de septiembre) en un supuesto delito de blanqueo de dinero del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia a través de operaciones conocidas como "pitufeo", supuestamente realizadas cuando era alcaldesa de esta ciudad. Están relacionadas con el llamado caso Imelsa.



Consistían, supuestamente, en que concejales y asesores del partido entregaran mil euros al grupo municipal y les fueran devueltos en metálico en billetes de 500 euros.



Rita Barberá ha declarado esta mañana durante poco más de una hora y ha negado "expresamente que en el PP de Valencia se produjera ningún tipo de financiación ilegal" o "la existencia de una Caja B en el PP valenciano" según reza el acta de la declaración, a la que ha tenido acceso Efe.



Ni Alfonso Grau, exvicealcalde y su mano derecha durante décadas en Valencia, ni Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública Imelsa, le hablaron de Caja B alguna o de contratos irregulares, ha declarado Rita Barberá, que en diversos momentos de su comparecencia ha confesado no poder explicar las informaciones sobre irregularidades en el PP valenciano publicadas por los medios de comunicación.



Así, ha reconocido conocer a Mari Carmen Fuster -responsable de finanzas popular en Valencia y principal imputada en la investigación del caso que se sigue en la ciudad del Turia-.



Sin embargo, ha añadido que solo ha conocido a través de los medios la posible existencia de "aportaciones al partido de cantidades muy cuantiosas por parte de terceras personas", publicadas por los medios.



Además, ha afirmado que las adjudicaciones a empresas del Ayuntamiento de Valencia "se aprobaban por una comisión en la que estaban los principales técnicos municipales" y el interventor incluido, nunca en función de aportaciones irregulares de dinero por parte de los beneficiarios.



Aunque mantenía contacto con el Comité de Campaña, Barberá ha explicado que era éste, del que formaban parte los concejales, el encargado de las labores económicas y de "provisión de fondos" y que ella no tenía responsabilidad en ese ámbito.



Así, no sabe si el grupo municipal del PP manejaba dos cuentas corrientes y, en general, que "lo desconoce absolutamente todo de las cuentas".



Sobre la aportación de mil euros por parte de los militantes del PP ha declarado que se acordó en un Comité de Campaña que consideró que "vendrían bien", pero ha añadido que ella no estuvo en esa reunión y que no recuerda quién le pidió que hiciera esa aportación.



Reconoce haber hecho la citada aportación, pero sin que se le devolviera tal cantidad en dos billetes de 500 euros. Se trató de una aportación puntual, ha aclarado también.



En todo caso, la aportación se hizo de modo voluntario, ha precisado: sin "amenazas" a los militantes. Además, ha manifestado desconocer si en algún momento se devolvió ese dinero a quienes habían hecho la donación y no entiende por qué algunos exaltos cargos la han implicado en la operación. EFE