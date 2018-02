Bárcenas dice que no sabía que Correa estaba detrás de Orange Market en el congreso de Valencia

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha afirmado que no sabía que el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, estaba detrás de Orange Market, la filial valenciana de la red, y que esta empresa solo se encargó de los fuegos artificiales del congreso nacional de 2008, celebrado en Valencia.

Bárcenas ha comparecido acompañado de su abogada en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre la gestión de Feria Valencia, donde el PP celebró su XVI Congreso, y ha explicado que el PP nacional se comprometió a pagar la organización del cónclave y el PP valenciano el alquiler de Feria Valencia y la parte lúdica: los fuegos artificiales que preparó Orange Market.

En su comparecencia ha dicho que estuvo en Valencia en una cena, junto con Francisco Camps, Ricardo Costa, Ana Michavila, Álvaro Lapuerta, Ángel Acebes, Cristóbal Páez y Marilar de Andrés, para determinar la distribución de gastos y "quedó claro y perfectamente definido" que el PPCV asumiría el coste del alquiler del recinto, ya que "fue una petición de Valencia" que fuera aquí el cónclave.

Ha precisado que se acordó que el PP nacional convocaría un concurso para adjudicar a una empresa un congreso de estas características, "sensiblemente caro", y el PP regional decidiría en qué instalaciones se haría y asumiría el coste del alquiler y también el gasto de la "parte lúdica" que querían que hiciera Orange Market, la filial valenciana de la trama Gürtel.

Según Bárcenas, el PP nacional asumió los gastos del montaje, escenografía y desarrollo del congreso, aunque el PPCV asumió también una parte del montaje, el consistente en unos fuegos artificiales después del cónclave en el exterior del recinto y que encargó a Orange Market.

Ha afirmado que hasta que no se celebró el congreso de 2008 no sabían que el PPCV trabajaba con esa empresa y que el PP "no tenía conocimiento" de que la empresa de Álvaro Pérez, Orange Market, era de Francisco Correa, por lo que no hubo "reacción" cuando les plantearon que esa empresa haría la parte lúdica y la pagaría el PPCV.

Ha admitido que tradicionalmente los congresos nacionales se habían celebrado siempre en Madrid, porque el coste de desplazar a la gente fuera era "mucho más caro", pero si el XVI Congreso se hizo en Valencia fue "posiblemente" por decisión de los entonces secretario general del PP, Ángel Acebes, y presidente del PPCV, Francisco Camps.

"Eran momentos convulsos" en el partido y "el juego de los apoyos" debió tener "algún tipo de influencia" en que el cónclave fuera a Valencia, ha opinado Bárcenas.

Ha explicado que el cajero del PP le hizo llegar un correo electrónico donde Feria Valencia reclamaba la factura por el congreso, pero dio instrucciones de que se remitiera al PPCV, que era el que se había comprometido a pagar el alquiler, y ya no hizo "seguimiento" de este asunto.

Bárcenas ha negado que él contratara "verbalmente" el congreso; ha aseverado que las cosas "se contratan documentalmente", y ha afirmado que entiende que en Feria Valencia existirán esos contratos, que él no firmó: "el que los firma asume la responsabilidad", ha resaltado.

Ha afirmado que es cierto que en el partido "el CIF es único", por lo "al final el responsable es el PP si se plantea un procedimiento judicial", pero ha insistido en que la autonomía que tenían los partidos a nivel autonómico "era total": se autofinanciaban, buscaban sus fuentes de ingresos y el PP solo consolidaba sus cuentas.

Según Bárcenas, cuando se celebró el XVI congreso del PP él era gerente del partido, pero estaba a punto de pasar a ejercer de tesorero y en ese tiempo de transición asumía sus funciones el gerente nacional adjunto, Cristóbal Páez.