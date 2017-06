Bárcenas, o el hombre que sólo responde cuando se enfada

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha dado hoy el pistoletazo de salida a la comisión de investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP con una comparecencia en la que, prácticamente, se ha limitado a escuchar, consultar el móvil, beber agua y responder solo cuando la pregunta le enfadaba.

Pese a que al inicio avanzó que no iba a responder a los diputados, lo cierto es que Bárcenas no se ha podido contener en varios momentos de las intervenciones, eso sí para regocijo de los parlamentarios que se han felicitado por arrancarle algunas frases al extesorero del PP, anunciado como flamante telonero del día 1 de la comisión, aunque con un repertorio de sobra conocido por todos.

Ahora bien, Bárcenas les ha contestado -en algunos casos interrumpido sus preguntas- no cuando se ha sentido incómodo, algo que ha sucedido en reiteradas ocasiones, sino cuando se ha (o le han) enfadado las preguntas que se ponían sobre la mesa.

Y aquellas que no lo ha hecho, no ha hecho falta, puesto que su tono arrogante y prepotente unido a su gesto desafiante y con sorna, han bastado para dar cuenta de lo que la escasa importancia que le daba él mismo a esta comparecencia.

Estas han sido sus respuestas/encontronazos/rifirrafes más destacados en las dos horas y media de la sesión, aunque conviene precisar que el único partido con el que no ha entrado en barrena ha sido con el PP, porque precisamente su portavoz, Carlos Rojas, no se ha dirigido a Bárcenas en su discurso, a quien no ha interrogado. Ni siquiera le ha mirado.

- "Yo no he utilizado el nombre de Rajoy en vano jamás", al desmentir al diputado de EH-Bildu Oskar Matute a quien ha recordado las veces que aparece el nombre del presidente del Gobierno en sus manifestaciones.

- "¿Por qué tengo yo que pedir perdón? Den ustedes ejemplo primero", al reprocharle a ERC el caso del exconseller de Gobernación de la Generalitat Jordi Ausàs, condenado a cuatro años de cárcel por contrabando de tabaco.

- "No es el juez, son ustedes los que dicen que son una organización criminal", a la socialista Isabel Rodríguez que ha señalado que los jueces definen al PP como organización criminal.

- "En ningún caso, ni con 300.000 ni con 8.000. Con cero euros. De fondos del partido no me he apropiado absolutamente de nada", a la portavoz de Podemos, Irene Montero, respecto si se quedó con dinero de la supuesta caja "B" del PP.

- "En todo caso, eso será el señor Monedero y los fondos que recibieron de Venezuela", en respuesta a Podemos cuando ha dicho que admira la "cantidad de horas de trabajo" que le han permitido al extesorero acumular una fortuna tan importante.

- "Por encima de cualquier cosa, prima mi derecho de defensa", a Montero tras decir que cuando se resuelva "el frente judicial" estará encantado de contestar las preguntas de los diputados.

"Le voy a dar también los buenos días", a Montero que le ha pedido que si no responde, al menos le dé los buenos días.

- "Por mi valía", cuando le ha preguntado Irene Montero cómo es posible que cobrara 20.000 euros al mes del PP.

- "Usted no actúe como si estuviese en una obra de teatro", al actor y diputado de Ciudadanos, Toni Cantó, quien le ha replicado: "Y usted no actúe como si estuviera en el salón de una película de vaqueros e indios".

- "Jamás he dicho que le llevase una caja de puros (a Rajoy) y jamás he dicho que le entregase billetes de 500", cuando Cantó le ha formulado esta pregunta, a lo que Bárcenas ha añadido que esas cajas de puros sería en todo caso, entregados por el anterior tesorero Álvaro Lapuerta.

- "Está usted mintiendo descaradamente", en referencia a varias afirmaciones de Cantó durante su intervención.

- "No son tres cuentas, sino que simultáneamente solo dos cuentas en Suiza", al diputado de Bildu, que no paraba de repetir que tenía tres cuentas en el país helvético.