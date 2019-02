El PP, partidario de un superdomingo electoral el 26 de mayo

La mayoría de los barones regionales del PP participaron en la manifestación en Madrid contra el Gobierno, en el que parte del lema era "¡Elecciones ya!", pero ante la perspectiva de un adelanto electoral apuestan ahora por un superdomingo electoral en mayo y no por comicios en abril.



Esta es también la apuesta de la dirección nacional del PP, que argumenta su preferencia porque las elecciones en abril implican un "despilfarro económico" y asegura que celebrar elecciones generales el 26 de mayo, junto con las autonómicas, municipales y europeas, supondría un "ahorro" de 200 millones de euros.

A la espera de que este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, concrete si hay o no adelanto, los presidentes regionales del PP se muestran a favor del superdomingo -a diferencia de los barones del PSOE que prefieren no acumular convocatorias- salvo algunas excepciones, como el líder del PP extremeño, José Antonio Monago.



Para el presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, lo más conveniente es que la convocatoria de las generales coincida con los comicios municipales y autonómicos, aunque Galicia es una de las comunidades, junto con País Vasco, Andalucía y Cataluña, en las que no habrá autonómicas este año.

"La legislatura está muerta, ahora queremos saber la fecha exacta del funeral", ha concluido Feijóo, aunque no da "nada por hecho" a la espera de la decisión de Sánchez

También el PP vasco ha defendido el "superdomingo" electoral, ya que según su dirigente, Alfonso Alonso, "todo lo que no sea el 26 de mayo es absurdo" porque supone un "doble gasto y una doble molestia".



Y apunta que todos los ciudadanos están preparados para votar y no "equivocarse" de urna si hay cuatro elecciones en mayo, algo que ve mucho mejor que "estar la Semana Santa escuchando mítines".



Desde la Comunitat Valenciana, el PPCV, encabezado por Isabel Bonig, tampoco ve sentido a que se convoquen unas elecciones generales solo unas pocas semanas antes del 26 de mayo porque opinan que España no está para hacer un gasto en dos procesos electorales en menos de un mes.



Un ahorro de costes en el que ha insistido el secretario general del PP de Asturias, Luis Venta, al apostar por el superdomingo, al igual que el del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, quien ha dicho que "España y los españoles están por encima del interés electoral y no tendría sentido hacer unas en abril y otras en mayo".

Por su parte, Monago ha apuntado que no le gustaría una acumulación de más votaciones en mayo, porque "es un lío" para el ciudadano

Ni siquiera confía en que haya adelanto electoral porque cree que el presidente del Gobierno va a aguantar "todo lo posible y no habrá tampoco superdomingo", aunque reconoce que puede equivocarse porque Sánchez "es fajador, resistente", y "a lo mejor se quiere cobrar alguna factura antes de sus elecciones con algunos barones".



Mientras, la presidenta del Partido Popular de Navarra, Ana Beltrán, cree que "lo más adecuado son elecciones cuanto antes", según ha manifestado antes de asistir al pleno del Parlamento Foral.



Ha coincidido el presidente del PP de Canarias, Asier Antonia, al pedir que las elecciones generales se convoque "cuanto antes", pero ha añadido que "no sería mala idea" que coincidieran el 26 de mayo.



El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, es otro de los que desea elecciones "cuanto antes mejor", pues "España no puede permitirse ni un día más la actual parálisis legislativa y gubernamental", según ha afirmado.