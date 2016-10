Siete `barones` del PSOE piden a la Gestora que sólo se abstengan 11 diputados para dejar gobernar a Rajoy

Siete `barones` del PSOE, entre ellos la presidenta de Baleares, Francina Armengol, han enviado una carta al presidente de la Gestora que dirige el partido, Javier Fernández, para pedirle que la abstención decidida por el Comité Federal sea "técnica", es decir, que sólo se abstengan los 11 diputados que necesita el PP para que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, sea investido, para que el resto del grupo pueda mantener el `no` de la primera votación.



Además de por Armengol, la carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, aparece firmada por los máximos dirigentes de las federaciones socialistas en Euskadi, Idoia Mendia; La Rioja, César Luena; Castilla y León, Luis Tudanca; Murcia, Rafael González Tovar; Madrid, Sara Hernández, y Navarra, María Chivite. También la suscribe el secretario general del PSOE de Ceuta, Manuel Hernández.



En la carta, firmada en Valladolid, los dirigentes socialistas aseguran que son "conscientes de la dificultad" de la situación a la que se enfrenta el partido y subrayan que pretenden "ayudar a superarla con el menor coste para el PSOE".



Por eso, consideran que todos deben tener en cuenta que en el último mes ha tenido lugar la dimisión del secretario general, Pedro Sánchez, y que "los militantes han expresado en multitud de asambleas por todo el territorio su rechazo a la investidura de Rajoy".



Pero, además, recalcan que "si bien el Comité Federal aprobó ayer dicha abstención, no es menos cierto que un cuarenta por ciento de sus miembros mantuvieron su voto en contra". En concreto, la resolución que defendía la abstención de Rajoy en segunda votación fue apoyada por 139 miembros de este órgano, frente a 96 que votaron a favor de mantener el `no`.



A juicio de los firmantes, estos tres argumentos "dan buena muestra de la fuerte tensión a la que se ha visto sometida" la organización por "el cambio de posición y la división que dicho cambio está generando en el seno del partido".



Asimismo, defienden que quienes han respaldado la abstención "lo han hecho convencidos de que hacían lo correcto y aclarando que dicha abstención no supone, en ningún caso, un acuerdo de legislatura ni un acercamiento al Partido Popular".



Es decir, que la abstención "se ha defendido y aprobado como un mal menor para evitar terceras elecciones" y, de esta manera, consideran que "para eso no es necesario que todo el grupo socialista se abstenga".



Es más, consideran que la abstención que se ha venido a denominar como `técnica`, por parte de un número suficiente de diputados sin que sea la totalidad del grupo, "reforzaría el sentido político" de la acción del PSOE y "sería claramente beneficiosa en el objetivo compartido de empezar a superar la situación de división actual" en el partido.



"Conscientes de las dificultades de esta decisión, pero con el ánimo de ayudar a superarla, te trasladamos esta petición, confiamos en tu buen criterio y te solicitamos la convocatoria de los secretarios generales urgentemente para debatir sobre esta cuestión", finaliza la misiva.



NI CANTABRIA NI GALICIA



La carta no aparece firmada por la secretaria general del PSOE en Cantabria, Rosa Eva Díaz Tezanos, que este domingo votó en contra de la abstención en el Comité Federal, como había venido defendiendo, al igual que todos los miembros de su federación.



Tampoco está la presidenta de la Gestora que dirige el PSOE de Galicia, Pilar Cancela, que votó dividido este domingo, ni el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que se mantiene en el `no` y ha dejado claro que si hubiera una abstención técnica, debería salir del PSOE y los socialistas catalanes no formarían parte.