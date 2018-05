Las bases de Podemos decidirán la postura del partido en relación a la moción de censura

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado este lunes que su partido convocará una nueva consulta a sus bases esta semana para que se pronuncien sobre si deben respaldar la moción de censura presentada por el PSOE contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras la sentencia de la trama Gürtel. En todo caso, el líder morado ya anunció el viernes el voto afirmativo sin condiciones, y en el partido dan por hecho que esta postura será refrendada por los inscritos.



Iglesias ha anunciado la consulta a través de una serie de mensajes en Twitter, recogidos por Europa Press, en los que de hecho reafirmaba su apuesta por apoyar la moción, pero señalaba que, "en cualquier caso, la última palabra, como siempre en Podemos, la tendrán los inscritos e inscritas que esta semana decidirán".

Votación miércoles y jueves

Esta consulta se celebrará entre las 12 horas de este miércoles hasta las 18 horas del jueves, para que el resultado esté listo antes de que el viernes se produzca en el Congreso la votación del debate de la moción de censura impulsada por el líder socialista, Pedro Sánchez, que arrancará el jueves.



La pregunta, según ha detallado la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, en una rueda de prensa en la Cámara Baja, será la siguiente: "¿Apoyas que Podemos vote a favor de una moción de censura para echar al PP y a M. Rajoy del Gobierno?". Las respuestas posibles serán `Sí` o `No`.



En sus mensajes previos en Twitter, Iglesias ha defendido que "es imprescindible y urgente sacar al PP del Gobierno". "Mientras los corruptos sigan parasitando el aparato del Estado, el daño a la democracia, a las libertades y al Estado social es cada día mayor", afirma en el primero de esos mensajes.

Prefiren Gobierno progresista

A continuación, ha asegurado que la "primera opción" que defiende la dirección "sería un Gobierno progresista con un programa acordado centrado en la regeneración y el rescate social que trate de convertir en leyes todas las iniciativas vetadas o bloqueadas por el PP".



"Ese gobierno debería iniciar un nuevo camino de diálogo para gestionar por vías democráticas el problema territorial. Nuestros votos y los del PSOE no bastan para echar al PP. Si la moción va en serio, es necesario que este partido dialogue, explique sus propuestas y negocie con otros", ha reclamado Iglesias, quien este lunes ha exigido a Sánchez que se siente a negociar con el resto de fuerzas y busque aliados.



No obstante, el líder morado ha añadido que la "segunda opción" que defienden "es un acuerdo para que tras la moción de censura se convoquen, en el menor tiempo posible, nuevas elecciones". "Sacar al PP de las instituciones es nuestra prioridad y también apoyaríamos esa vía", ha admitido. "En cualquier caso, la última palabra, como siempre en Podemos, la tendrán los inscritos e inscritas que esta semana decidirán", concluye.



En esta misma línea se ha expresado Montero en su rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso tras la Junta de Portavoces convocada de urgencia este lunes para fijar el debate de la moción. "La urgencia es sacar al partido de la corrupción de una vez del Gobierno", ha asegurado la portavoz.



No obstante, preguntada sobre la necesidad de hacer una consulta a sus bases cuando ya han anunciado su voto afirmativo, Montero se ha mostrado segura de los inscritos respaldarán esta postura porque ya lo han hecho en anteriores ocasiones, como cuando Podemos presentó su propia moción de censura contra el presidente Mariano Rajoy hace un año.