Las bases De Podemos reclaman unidad a Iglesias y Errejón

Una veintena de representantes de los círculos que pugnan por ocupar los cuatro asientos que Podemos les ha reservado en el Consejo Ciudadano Estatal (dos representantes sectoriales y dos territoriales) han pedido hoy en Vistalegre unidad y protagonismo.



Los portavoces de las bases de Podemos han señalado que hay "mucha inteligencia" en los círculos y han apostillado que no "solamente" sirven para "pegar carteles", y que aunque no se "ha hablado mucho" de ellos han "sobrevivido", como han reclamado en el tiempo que la segunda Asamblea Ciudadana ha reservado a sus inscritos.



"Es en los barrios donde el bipartidismo conserva aún un considerable apoyo y es tarea de los círculos erosionar ese apoyo con otra forma de hacer política" que se implante en las vecindades como reclamaba el 15M, ha exclamado Miguel Aguilera, que busca representar a los círculos territoriales en el Consejo.



"No hay que olvidar que Podemos viene de las plazas", ha destacado Adrián García, candidato por los círculos territoriales.



"Los problemas del pueblo son los problemas de Podemos porque Podemos es pueblo", ha exclamado Isabel Montavez, que ha reclamado también espacio para la población rural en el partido morado y ha agregado que siguen "llamando a las puertas del cielo".



"El enemigo está ahí fuera no acá dentro", ha reclamado Verónica Denis Fernández mientras que Juanjo Moro ha apuntado que "dos personas no pueden representar la extensión y la diversidad", en referencia al número 1 y dos de Podemos.



Unidad entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, cuyas candidaturas para la dirección de Podemos compiten en Vistalegre, recuperar la ilusión de los tiempos "gloriosos", espacio para mujeres y migrantes, renta básica universal y ser un "nexo directo" entre los problemas de la ciudadanía y la Ejecutiva de Podemos han sido algunas de las demandas esgrimidas hoy por las bases.



El equipo técnico que ha organizado la Asamblea Ciudadana, encabezado por el secretario de Organización, Pablo Echenique, ha reservado hoy espacio a las voces de los círculos, como reclama el dirigente aragonés desde su llegada a la dirección hace nueve meses y las bases contarán con cuatro asientos en la Ejecutiva estatal.



Al término de sus intervenciones, las gradas y los representantes de los círculos han coreado de nuevo "unidad", "unidad".



A su presentación han acudido el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y su actual número dos, Íñigo Errejón, que se han mantenido separados por la portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, Irene Montero; el secretario de Organización, Pablo Echenique, y una silla vacía.