Bassa, Forcadell y Rovira renuncian al escaño antes de comparecer ante el Supremo

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa han renunciado a su escaño antes de comparecer mañana ante el Tribunal Supremo, que les comunicará su procesamiento y decidirá si toma medidas cautelares contra ellas.

Su cese como diputadas ha sido comunicado en la noche del jueves en la reunión del Consell Nacional de ERC, minutos después de que haya finalizado la primera sesión del debate de investidura del candidato Jordi Turull (JxCat).

Las hasta ahora diputadas de ERC serán sustituidas por Assumpció (Titon) Laïlla, Chakir El Homrani y Magda Casamitjana, y permanece como diputado el exconseller de Asuntos Exteriores del anterior Govern, Raül Romeva, que también está citado por el Supremo.

En un comunicado difundido esta noche bajo el título de "Relevo en el grupo parlamentario republicano para plantar cada al chantaje judicial", ERC denuncia lo que considera "los intentos reiterados del Estado español de condicionar la actividad democrática del Parlament".



Según ERC, "las nuevas citaciones de este viernes ante el Tribunal Supremo, en la causa general que instruye el juez Pablo Llarena contra el independentismo, son una muestra más de esta voluntad de secuestrar la democracia".



En este escenario de procesamiento de diversos líderes de ERC, explica este partido, "y con el objetivo de no interferir en la actividad democrática del Parlament y de no ser un obstáculo a su soberanía, en las próximas horas los diputados y diputadas Assumpció (Titon) Laïlla, Chakir El Homrani y Magda Casamitjana tomarán posesión de su escaño" por figurar en la lista electoral en las siguientes posiciones.



Las hasta ahora diputadas han indicado que no desean que su situación personal "condicione la actividad normal del Parlament y que ningún juez pueda hacer chantaje a la voluntad democrática del pueblo de Cataluña" puesto que "por encima de los nombres concretos hay un proyecto compartido".