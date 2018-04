Bescansa difunde un documento que diseña un plan para desbancar a Iglesias

La diputada de Podemos Carolina Bescansa ha difundido un documento sin firma que diseña un plan para desbancar a Pablo Iglesias y prepara las bases de una candidatura de unidad en Madrid y otra para las generales con Íñigo Errejón a la cabeza en la lista madrileña y ella como candidata a La Moncloa.

Un documento que fuentes del sector errejonista aseguran que no conocían, aunque confirman que hay negociaciones y que Íñigo Errejón ha propuesto a Bescansa ir de número dos en su candidatura para la Presidencia de la Comunidad de Madrid en una lista en la que también quiere integrar a representantes de otros sectores del partido, como Ramón Espinar y Lorena Ruiz-Huerta.

Sin embargo, las mismas fuentes subrayan que nunca aceptarían el contenido total del documento de cuatro páginas que lleva fecha de este miércoles pero ninguna firma, y que va mucho más lejos de la propuesta lanzada por Errejón, quien todavía no ha obtenido la respuesta de Bescansa.

El texto, que ha sido publicado por la propia Bescansa en su canal de Telegram durante apenas unos minutos, diseña en ocho puntos el plan a seguir hasta las generales

Especifica un detallado reparto de tareas entre los equipos de ambos en la candidatura madrileña, y también para las generales del 2020, en las que, según señala, Bescansa ocuparía el número uno de la lista, es decir sería la candidata a la Presidencia del Gobierno, y optaría además a la Secretaría General de Podemos, en manos actualmente de Pablo Iglesias.



Respecto a la candidatura en la Comunidad de Madrid, el documento apunta que "no cabe la integración en esta lista del portavoz de la corriente oficialista en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, en tanto que representación más visible en Madrid de la deriva política que esta candidatura aspira a contrarrestar".



Una velada crítica a la estrategia y la gestión realizada por Pablo Iglesias y su equipo desde su victoria en la Asamblea de Vistalegre II, en la que Bescansa no concurrió en ninguna lista porque quiso apartarse de la competición entre Iglesias y Errejón.



"El triple alcance de este acuerdo implica la visibilización de dos niveles de discurso: uno de corte madrileño, cuyo portavoz será Íñigo Errejón, y otro de corte estatal, cuya principal portavoz será Carolina Bescansa", sostiene el documento, que fija en 25 los candidatos de la lista por Madrid -16 a propuesta de Errejón y 9 de Bescansa- buscando el "mutuo acuerdo" y un trabajo "de manera mancomunada" entre ambos equipos.



En las elecciones autonómicas, Errejón asumiría las responsabilidades de candidato a presidente de la Comunidad, y la diputada Bescansa las "propias del puesto de candidata a vicepresidenta" de la región madrileña" y subdirectora en la campaña que dirija el ex número dos del partido.



Otro de los puntos del pacto que se propone indica que en el caso de que los resultados electorales no permitan la integración de Podemos en el nuevo gobierno madrileño, Íñigo Errejón "desempeñará el papel de portavoz del grupo parlamentario" y Carolina Bescansa "el de presidenta del grupo", sin que quepa negociar estos puestos con otras fuerzas políticas con las que acudan en confluencia, por ejemplo con IU.