Bob Dylan llega a Salamanca para ofrecer su primer concierto en España

El músico, cantante y poeta norteamericano Bob Dylan ya está en Salamanca donde ofrecerá mañana sábado el primer concierto de su gira en España, en un recinto, el Multiusos Sánchez Paraíso, con capacidad para 4.500 personas y que estará lleno.



Se ha alojado esta mañana en un hotel cercano a la Plaza Mayor de la ciudad, después de que anoche ofreciera un concierto en Lisboa.



Mañana, a las 22 horas, Dylan subirá a un escenario que se ha empezado a preparar este viernes y cuyos trabajos se han permitido fotografiar, ya que para el concierto están prohibidas las fotografías, tanto de profesionales como de los fieles seguidores del legendario músico.



Será la primera actuación en España tras serle concedido el Premio Nobel de Literatura en 2016, un galardón que obtuvo por haber creado "una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción estadounidense".



Después de actuar en la capital salmantina se trasladará a Madrid, donde ofrecerá tres conciertos, los días 26, 27 y 28 de marzo, en el Auditorio Nacional, y después a Barcelona , para actuar el 30 y 31 de marzo en el Gran Teatre del Liceu.



Dylan presenta en la gira su última producción, el "Trouble No More", una recopilación de grabaciones inéditas del periodo 1979-81.



El último lanzamiento de su larga y prolija carrera es "Trouble No More", el número 13 de su serie "The Bootleg Series", que recupera rarezas y canciones inéditas de la considerada como misteriosa "etapa cristiana" iniciada a finales de los 70.



Son un centenar de temas, incluyendo canciones inéditas, ensayos y tomas en vivo, que componen un paquete de ocho discos más un DVD que bucea en su obra entre 1979 y 1981, cuando Dylan se convirtió al cristianismo y llevó su fe al escenario con el entusiasmo de un auténtico predicador.



Además de la edición completa de ocho discos más DVD, también apareció a principios del pasado mes de noviembre una versión más modesta y accesible de solo dos álbumes.



Salamanca vibra por este concierto y muchos hoteles de la ciudad tendrán un lleno total de fieles seguidores venidos de diferentes puntos de la geografía nacional.