Borrell alerta de que la vía eslovena de Torra "parece llamar insurrección"

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha censurado este lunes las declaraciones del presidente catalán, Quim Torra, y del exconseller Toni Comín a favor de la vía eslovena para avanzar en la independencia de Cataluña al considerar que "parece que está llamando a la insurrección" aunque ha dejado claro que "lo que cuentan son las acciones", descartado así que el Gobierno vaya a aplicar el artículo 155 en respuesta, como ha pedido el PP.

"Es un lenguaje que parece que esté llamando a una insurrección", ha avisado el jefe de la diplomacia española a la prensa a su llegada a la reunión con sus homólogos de la UE, al ser preguntado si hay preocupación por las declaraciones de Torra a favor de la vía eslovena.

"A todo el mundo inquieta naturalmente este tipo de planteamiento", ha admitido Borrell, que ha censurado las declaraciones tanto de Torra como de Comín.

Aunque no es "la primera vez que los líderes independendistas recurren a este tipo de planteamientos" ya que en el Parlament de Cataluña "han propuesto seguir la vía de Kosovo" y el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras ha apostado por "seguir la vía irlandesa", que "acabó en una guerra civil tremenda", Borrell ha admitido que las nuevas declaraciones de Torra y Comín a favor de la vía eslovena se han hecho con "contundencia" y de forma "muy rotunda" al afirmar cosas como que estaban "dispuestos a pagar el precio más alto que haga falta, que el final será dramático, ni un paso atrás" y parece que están "llamando a una insurrección".



"Ahora lo que ha dicho el señor Torra choca más por la forma como lo ha dicho y el momento que vive Cataluña", ha subrayado Borrell, evocando los "cortes de tráfico" en el marco de las protestas de los Comités de la Defensa de la República (CDR), al tiempo que ha afeado que los Mossos "tienen órdenes de no impedir" sus acciones.



En este sentido, ha reconocido que el "problema que hay en la cúpula del Gobierno catalán entre su presidente y su conceller del Interior añade preocupación".



Al ser preguntado si el Gobierno contemplaría pedir de nuevo la aplicación del artículo 155 de la Constitución tras la defensa a favor de avanzar en la independencia por la vía eslovena, como ha reclamado el líder del PP, Pablo Casado, Borrell ha descartado esta opción a priori, insistiendo en que "lo que cuenta son las acciones".



"Esa clase de comparación o propuestas, más o menos retóricas, se han hecho en varias ocasiones por líderes independendistas", ha zanjado.



Borrell tampoco ha querido valorar el impacto que podría tener las declaraciones de Torra en el próximo encuentro que mantendrá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "No lo sé, pero es verdad que han sido unas declaraciones que no pueden gustar a nadie", ha remachado.