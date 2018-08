Borrell no descarta que España tenga que "estar en otro huso horario"

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, no descartó este viernes que España pueda tener "otro huso horario" más acorde a su posición geográfica, después de que la Comisión Europea (CE) propusiera este viernes poner fin al cambio de hora estacional en la Unión Europea a raíz de una consulta pública.



"Quizá España tiene que estar en otro huso horario. Francamente, no lo sé. Demos la oportunidad al Parlamento Europeo a ver si es capaz de encontrar un común denominador entre países que están en situaciones geográficas tan diferentes", manifestó en un encuentro con los medios durante la reunión de ministros de Exteriores que se concluye hoy en Viena.



Borrell incidió en que se trata de una propuesta que tiene que ser debatida en el Parlamento Europeo donde "todos los países tendrán que explicar su punto de vista y en qué medida eso favorece o no los procesos de conciliación de la vida familiar, adaptación de horarios a las horas de luz y consumos de energía".