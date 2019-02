La brecha entre bloques se agudiza en el último gran debate en el Congreso

El último gran debate de esta legislatura en el Congreso ha mostrado este miércoles que la brecha entre los bloques políticos y las dificultades de entendimiento se profundizan y, a dos meses de las elecciones, ha llevado a los líderes a usar la tribuna parlamentaria para lanzar sus mensajes a los votantes.



Bloques que no solo están a izquierda y derecha del arco parlamentario, porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los partidos independentistas han vuelto a dejar constancia de su alejamiento.



Sánchez ha comparecido a petición de la oposición para hablar del "brexit", la crisis venezolana y de sus ministros, pero el debate ha derivado, como era previsible, en la contienda electoral.



Ha arremetido duramente contra los líderes del PP, Pablo Casado, y Cs, Albert Rivera, acusándoles de "faltar el respeto" al Congreso dando "mítines" con sus discursos, pero él también ha lanzado su arenga de precampaña.



Así, ha expresado su deseo de que el próximo 28 de abril la ciudadanía "dé la espalda a la mentira, la crispación y el insulto" al que recurren esos partidos y ha seguido con su estrategia de moderación, apelando al diálogo y pidiendo que tras los comicios el Congreso sea un lugar para "unir y no enfrentar" .



Y tras alertar de los riesgos de la ultraderecha, ha acusado a Rivera y Casado de equivocarse pensando que pueden moderar a un partido como Vox, porque en realidad es la ultraderecha la que marca su agenda y les está "radicalizando".



"Ojalá se vaya con tanta paz como descanso deja". Con esta frase dirigida a Sánchez ha concluido Pablo Casado su primera intervención en este debate en el que ha acusado al presidente de ser el "caballo de Troya de los independentistas" y de "vender la soberanía nacional" por mantenerse en la Moncloa.



El líder del PP ha advertido a los españoles que el 28 de abril deben decidir si "validan" la estrategia de Sánchez de "seguir negociando con los batasunos, independentistas y comunistas" o eligen "la alternativa de confiar en un Gobierno del PP que pueda hacer cumplir la ley en toda España".



Albert Rivera, por su parte, ha llamado a Sánchez "muleta" del separatismo, le ha acusado de "suprimir derechos" para contentar a los independentistas y le ha afeado también su política con Venezuela, por no denunciar el régimen de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional.



De la intervención del líder de Ciudadanos han salido también algunas promesas electorales, como la de acabar con los "dedazos" en las empresas públicas o poner en marcha el concurso público en RTVE, paralizado, ha dicho, por el PSOE.



El debate se ha calentado en las réplicas de la comparecencia, sobre todo a cuenta de las mujeres, cuando Sánchez ha acusado a Casado de "insultarlas" con sus declaraciones sobre la violencia machista.



Y ha señalado que el líder del PP "banaliza" esta violencia y habla de las leyes del aborto y de igualdad para "justificar" su pacto en Andalucía con Vox.



Más duro ha sido con Rivera, a quien ha reprochado que no se prepare para estos debates y le ha afeado que ahora se haya instalado en el "conservadurismo" de esta "derecha con tres siglas".

Tensión parlamentaria

"Mucha sigla y pocas ideas", ha apostillado Sánchez, quien ha retado también al líder de Ciudadanos que diga una sola medida política o jurídica del Gobierno que suponga claudicar ante el independentismo.

Todo en un debate que también ha acentuado las diferencias entre el presidente y los independentistas, tras romperse el diálogo sobre Cataluña y después de que la falta de apoyo a los presupuestos llevara a Sánchez a convocar los comicios.



Y otro reproche, el que el presidente ha hecho por las protestas del independentismo en el sur de Francia, cuando se celebraba el homenaje al exilio y los manifestantes llamaron "fascistas" a los exiliados y familiares entre los asistentes. Una acusación que Joan Tardá ha negado tajantemente.



El portavoz de ERC, en cualquier caso, ha hecho una petición a Sánchez: "Solo le pido que no nos hagamos demasiado daño, que no profundicemos en la zanja de la fractura entre ustedes y nosotros", le ha dicho.



Solo en Podemos y en Compromís, socios de estos meses, ha encontrado Sánchez algo más de comprensión frente a la derecha.

El portavoz de Podemos en este debate, Pablo Bustinduy, ha echado en cara a Sánchez, no obstante, que se haya dejado arrastrar en el final de la legislatura por la derecha de "la foto de Colón", PP, Cs y Vox.

Y ha lamentado que Sánchez se decidiera "tan tarde" con la moción de censura a dar el "giro" que le reclamaba Podemos. Un giro que, no obstante, ha considerado "dubitativo" y frenado por el "ruido" de la derecha.



La contienda dialéctica se ha alargado durante la sesión de control, la última de esta legislatura, entre mensajes electorales y alguna que otra despedida de quienes no volverán a su escaño tras el 28 de abril. Bien porque lo dejan o bien porque aún no saben si estarán en las listas para disputarlo.