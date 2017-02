Bruselas alerta del abuso del uso de contratos temporales en España

La Comisión Europea ha alertado este miércoles del uso "generalizado" de contratos temporales en España y de los efectos negativos que supone para la productividad del país, al mismo tiempo que ha criticado que "fracasan" con frecuencia al servir de pasarela hacia carreras laborales estables y pueden estar asociados a un elevado riesgo de pobreza.



El Ejecutivo comunitario ha presentado su informe anual sobre desequilibrios macroeconómicos, en el que advierte de que, a pesar de la "fuerte" recuperación, España no ha superado completamente el "legado" de la crisis y de que se enfrenta aún a una serie de desafíos.



Entre ellos, denuncia que España posee una de las tasas más altas de contratos temporales de la Unión Europea y denuncia que el "uso generalizado" de los contratos temporales, muchos de ellos de "muy corta duración".



Además, el informe apunta que estos contratos "fracasan" con frecuencia al actuar como "trampolín" hacia carreras laborales estables y pueden estar asociados a malas condiciones de trabajo y a un elevado riesgo de pobreza.



Bruselas reconoce que las últimas reformas laborales parecen haber tenido efectos positivos para reducir la segmentación entre contratos fijos y temporales, pero subraya que siguen incentivando la contratación temporal.



Por otro lado, el informe indica que el riesgo de pobreza en España, a pesar de que empezó a reducirse en 2015, sigue siendo demasiado alto, especialmente en el caso de menores de edad, y sigue creciendo entre aquellas personas que tienen un puesto de trabajo.



En este sentido, Bruselas destaca que la cobertura "limitada" de beneficios sociales, exceptuando las pensiones, y la "falta de coordinación" entre empleo y servicios sociales "dejan a muchos desempleados sin apoyo a sus esfuerzos por entrad de nuevo en el mercado laboral".



En el lado positivo, Bruselas afirma que la economía española continúa en una senda de "fuerte recuperación" y el crecimiento seguirá siendo "sólido" aunque se vaya a sufrir cierta desaceleración. No obstante, recalca que aún se enfrenta a algunos retos, y entre ellos subraya también que la sostenibilidad de las cuentas públicas presenta riesgos en el medio plazo.



Con respecto a esta cuestión, el Ejecutivo comunitario ha señalado que la cooperación de las comunidades autónomas es "crucial" para que España cumpla sus objetivos fiscales. También ha sugerido aumentar el control sobre los gobiernos regionales, afirmando que "el uso limitado de herramientas preventivas y correctivas (...) no han dado suficientes incentivos para la disciplina fiscal.



Asimismo, el informe de la Comisión Europea subraya que "el ajuste fiscal no está suficientemente apoyado por los impuestos al consumo", y apunta de nuevo a la "gran brecha del IVA" y a los impuestos medioambientales.