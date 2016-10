Buscan a una menor que desapareció el jueves tras salir del colegio en (Madrid

La familia de Rocío Millán busca desde la tarde del jueves a su hija, de 13 años, que desapareció tras salir del colegio en Tres Cantos, según ha dado a conocer su padre, Fernando Millán en las redes sociales.



"Desde jueves al mediodía no sabemos nada de mi hija Rocio, a la que todos sus amigos conocen como Rorry. Estudia en El colegio de `Las Mercedarias` de Tres Cantos. Cuando salió a las 13:45 del colegio, no llego a aparecer por casa para comer. Sabemos que del colegio salió hacia Madrid ya que sacó dinero una hora después en un cajero de Bankia que hay en una de las cuatro torres de la Castellana. Desde esa hora no sabemos que ha sido de ella", ha dado a conocer su padre.



Rocio Millán mide 1,70 y pesa unos 60 kilogramos, tiene el pelo largo y negro, ojos marrones y es de constitución delgada. "A pesar de tener solo 13 años aparenta bastante más", según ha revelado su padre.



Los datos de la familia apuntan a que en el momento de la desaparición no llevaba teléfono móvil y que vestía unos leggins de color negro y una zapatillas de deporte de color blanco. Salió del colegio con una mochila de color naranja y detalles en azul muy llamativa.



La familia ha puesto a disposición de los ciudadanos los siguientes teléfonos: 661838774 / 670527578 / 918063494 por si alguien la viera. No obstante, ya han puesto la correspondiente denuncia en la Comandancia de la Guardia Civil