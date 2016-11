Ocho de cada diez tenían decidido voto antes de campaña últimas elecciones

Casi ocho de cada diez personas tenían decidido el voto "bastante tiempo" antes de iniciarse la campaña de las elecciones generales de junio, según refleja la encuesta postelectoral que incluye el barómetro del CIS.



Según este estudio, realizado entre el 2 y 21 de julio, un 77,4 por ciento habría votado por el mismo partido si hubiera sabido los los resultados electorales que al final se registraron.



De entre quienes admiten que no quisieron ir a votar, un 41,7 por ciento reconoce que tenía decidido no hacerlo antes de la campaña electoral.



Entre las principales razones para su abstención, argumentan estar "hartos" de la política y las elecciones (24 por ciento) y que ningún partido ni político les inspira confianza (24,7 por ciento).



La mayoría reconoce que conoció los sondeos preelectorales, pero el 81,7 por ciento confiesa que no influyeron nada en su voto final.



Sobre el seguimiento de las campañas y los debates electorales, el 46,2 por ciento ni vio el debate a cuatro entre los principales líderes políticos en televisión, si bien el 15,8 reconoce que tuvo referencias del mismo.



De los que vieron el debate (53,7 por ciento), un 32,8 por ciento considera que ninguno de los candidatos fue convincente.



El estudio también apunta que el 47,3 por ciento admite que no ha seguido ningún canal de internet para informarse sobre las campaña o las elecciones, frente al 40,2 que asegura seguir la campaña por los medios de comunicación.



Un 88 por ciento asegura que ni ha enviado ni reenviado ningún mensaje sobre las elecciones a través de las redes sociales, y el 82,4 por ciento que revela que tampoco ha recibido ningún mensaje en este sentido.



Para el 22,7 por ciento la corrupción fue el asunto más debatido en campaña, seguido del paro y la economía



Sobre el voto emitido, el 67,3 por ciento dice que lo hizo por "convicción", mientras que el 22 por ciento confiesa que introdujo su voto en las urnas con "ciertas dudas" y el 9,7 por "ser mal menor".