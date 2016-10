"Calma" ante la oleada de payasos

La Policía Nacional ha pedido "calma" a la población ante la "creciente alarma social" generada por la difusión de mensajes sobre la presencia de una o varias personas disfrazadas de payasos en actitud "intimidante" en Badajoz.



Al respecto, la Policía Nacional ha señalado que tan solo ha recibido una denuncia presentada por un joven en la madrugada de este pasado martes tras recibir un golpe en la parte posterior de la rodilla en las proximidades del párking de Menacho.



Los agentes policiales tratan ahora de identificar y localizar al supuesto autor de esta agresión, a la vez que investiga los diferentes perfiles creados en redes sociales por si, a través de ellos, se pudiera cometer cualquier tipo de ilícito penal.



Además de esta denuncia, señala que "sólo se tiene constancia" de dos llamadas este pasado martes, y otras tres esta última noche, en las que los requirentes manifestaban que habían visto personas disfrazadas de payaso en diferentes lugares de la ciudad, sin que en ningún caso fueran seguidos, amenazados, inquietados o agredidos.



Todas ellas se han producido en zonas de ocio y horario nocturno, sin que "en ningún caso pudiera haberse comprobado la veracidad de tales requerimientos", según indica la Policía Nacional.



El cuerpo policial reconoce que desde el pasado lunes se han recibido varias llamadas a la Sala 091 de la Comisaría de Badajoz en las que vecinos de esta ciudad alertaban de la presencia "intimidante" de una o varias personas disfrazadas de payasos, con la "clara intención de asustar a los viandantes".



Al mismo tiempo, en las redes sociales se han abierto varios perfiles en los que se han colgado fotografías y vídeos de personas disfrazadas de payaso paseando o posando en distintas zonas de la ciudad, habiéndose transmitido, igualmente, otras fotografías y mensajes a través de aplicaciones de mensajería instantánea referidos a "supuestas agresiones o persecuciones llevadas a cabo por estos personajes".



Todo ello ha creado "una creciente alarma social", ante la cual la Policía Nacional pide "mantener la calma y el sentido común", al mismo tiempo que recomienda "no entrar en conflicto ni en polémica" si se encuentran con alguno de estos "payasos", así como "informar inmediatamente" a la Policía del lugar exacto donde ha sido visto, y no difundir noticias sobre hechos similares que no estén plenamente contrastadas.



La Policía Nacional recuerda que, además de delitos contra la integridad física o contra la libertad de las personas que se pudieran cometer, el mero hecho de sembrar pánico a las personas en determinadas circunstancias "podría llegar a tipificarse como un delito de desórdenes públicos o una sanción de la Ley de Seguridad Ciudadana".