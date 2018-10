Calviño cree que Bruselas dará una respuesta favorable al proyecto presupuestario

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, se ha mostrado este martes "bastante optimista" y cree que Bruselas dará una respuesta "favorable" al proyecto presupuestario para 2019 enviado por el Gobierno español.



Calviño, en declaraciones a TVE, ha explicado que, a pesar de la rebaja "pequeña", de una décima, en las previsiones de PIB para 2018 y 2019, España sigue mostrando un crecimiento "robusto e importante", y por encima del crecimiento medio de la UE.

Por ello, ha insistido en que no es adecuado hablar de estancamiento cuando la economía española está creciendo a tasas superiores al 2%. "Es más adecuado hablar de moderación del crecimiento", ha dicho Calviño, que ha pedido al PP que no lance mensajes "negativos" sobre la economía teniendo en cuenta que todos los organismos internacionales prevén que España crezca por encima del resto de países de la UE

La ministra ha respondido a los empresarios que el conjunto de las medidas recogidas en el acuerdo presupuestario con Podemos no tendrán un efecto negativo sobre el crecimiento económico y la creación de empleo, sino que su impacto será neutro.



Asimismo, Calviño estima que la situación en Cataluña, que representa aproximadamente el 19% del PIB español, no tendrá tampoco un impacto negativo sobre el crecimiento económico. "Confiamos en que la mejora de las expectativas se mantenga y Cataluña siga siendo un motor de nuestra economía", ha señalado.

Volver a la anterior senda de déficit, malo para la economía

La ministra ha insistido en que el Gobierno está "absolutamente comprometido con sacar adelante" los Presupuestos de 2019, por todas las vías que sean necesarias, y ha advertido de que volver a la anterior senda de déficit "pondría en riesgo la creación de empleo y el crecimiento económico", dado que habría que hacer un ajuste de 11.000 millones de euros.



Preguntada por las declaraciones de ERC y PDeCAT condicionando su apoyo a los Presupuestos a que se hagan gestos a favor de los presos del procés, Calviño ha considerado un "tremendo error" que se mezclen la negociación presupuestaria y temas de naturaleza judicial.



"Espero que ese tipo de declaraciones se vayan ajustando a lo que es razonable", ha subrayado la ministra, que cree que el acuerdo con Podemos es una buena base sobre la que intentar construir consensos con otras formaciones.



En cuanto a las críticas de la CEOE de que la subida del salario mínimo acordada entre el Gobierno y Podemos "violenta" el diálogo social, Calviño ha afirmado que "no es una incongruencia" con el diálogo social elevar este salario a 900 euros al mes en 2019 si se tiene en cuenta que sindicatos y empresarios firmaron un acuerdo para situar el salario mínimo de convenio en 1.000 euros mensuales en 2020.



Por otro lado, preguntada por la privatización de Bankia, la titular de Economía y Empresa ha insistido en que ahora no es el momento porque "el valor de la acción es bajo y no se corresponde con los fundamentales" de la entidad financiera. "No es un buen momento para privatizar y como tenemos tiempo, hasta finales del año que viene, lo más importante es hacer las cosas bien y no de manera apresurada", ha concluido.