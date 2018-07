Los candidatos acaban listas mientras crecen los nervios ante falta de unidad

Los equipos de Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría siguen perfilando las candidaturas para la dirección del PP que mañana votarán los compromisarios en el congreso extraordinario, mientras crecen los nervios en el partido ante lo imprevisible del resultado y la ausencia de integración previa.



Mañana a mediodía se conocerá al nuevo líder del PP y sucesor de Mariano Rajoy, y será después de ese momento cuando empiecen las negociaciones para integrar a los perdedores, aunque en ambos lados admiten que dicha integración va a ser ya muy limitada.



En cualquier caso apuran las horas con llamadas a los compromisarios y negociaciones con cargos del partido para arañar los apoyos de los indecisos que queden.



La intención de Sáenz de Santamaría, según fuentes de su candidatura, es dar detalle y nombres de parte del organigrama de la dirección que quiere presidir, y en principio diría a quién quiere tener de secretario general -que obligatoriamente debe de ser uno de los 35 miembros de la lista que presente para el comité ejecutivo nacional-.



No es lo que pretende hacer Pablo Casado, que en principio solo dará la lista del comité ejecutivo que propone pero sin adjudicar aún cargos.



Ambos, además, tienen que proponer otros treinta nombres para integrar la Junta Directiva Nacional y se espera que lean tanto una lista como otra en sus respectivos discursos.

Mientras los de Casado aseguran que su candidato no quiere dar detalles para hacer más fácil la integración, y para que cuando gane le ofrezca incluso a Sáenz de Santamaría negociarlo, como asegura a Efe uno de ellos, en el entorno de la exvicepresidenta atribuyen esta estrategia a la inseguridad del vicesecretario de Comunicación.



Y en palabras de un colaborador de Sáenz de Santamaría, Casado no quiere que "se le cabree nadie" y por eso no da pistas del tipo de partido que quiere para tratar de conseguir algunos más apoyos.



En cualquier caso, y aunque ambos equipos se ven ganadores, coinciden en que serán cruciales los discursos de sus respectivos candidatos para terminar de reunir apoyos.



Porque como apunta un dirigente regional del partido, lo que digan, cómo lo digan y los nombres que den va a importar mucho.



Y según algunos, sobre todo los que están del lado de la exvicepresidenta, mucho va a pesar también, para un buen número de compromisarios, lo que Mariano Rajoy ha dicho esta tarde en su discurso de despedida como presidente del partido.