Carles Puigdemont dice que los encapuchados en el asedio al Parlament eran infiltrados

El ex presidente catalán Carles Puigdemont se ha referido a los incidentes registrados esta noche en Barcelona al término de la manifestación con motivo del primer aniversario del referéndum del 1 de octubre de 2017 y ha afirmado que "si van encapuchados y si usan la violencia no son del 1-0".



En su cuenta de twitter, Puigdemont ha escrito: "Si van encapuchados no son del 1-O. Si usan la violencia no son del 1-O. Lo hicimos a cara descubierta y de forma pacífica. De esta manera vencimos, hace un año, a un Estado autoritario".



En su tuit, el ex presidente de la Generalitat de Cataluña se pregunta a continuación: "¿Quién tiene interés en que se infiltre la violencia perdedora allá donde hemos resistido con una paz vencedora?".



Los Mossos d`Esquadra han tenido que realizar varias cargas para dispersar a centenares de personas que se habían concentrado tanto ante el Parlamento autonómico como frente a la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Barcelona al término de la manifestación.



Utilizando material antidisturbios, los Mossos han logrado dispersar a los concentrados, que mantenían un largo forcejeo con los agentes que custodiaban tanto la Jefatura Superior de la Policía Nacional, en la Via Laietana, como la sede de la cámara catalana, en el parque de la Ciudadela.