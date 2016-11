Carolina Punset baraja la posibilidad de disputar el liderazgo de Ciudadanos a Rivera

La exportavoz de Ciudadanos (C`s) en las Corts Valencianes y actual eurodiputada, Carolina Punset, ha indicado este jueves que "está barajando" la posibilidad de presentar una candidatura alternativa a la del líder nacional, Albert Rivera, aunque ha precisado que "no hay nada decidido" porque se mantiene "a la espera" de saber cómo será el proceso de elecciones primarias en la formación.



Punset, que ha indicado que "queda mucho tiempo" hasta el congreso que la formación naranja celebrará a principios de febrero, ha reclamado que la votación suponga "un voto por afiliado", con "juego limpio" y en la que "no se elija a dedo al candidato". "La pelota está en el tejado de la cúpula del partido en este momento", ha recalcado.



Así lo ha indicado la eurodiputada a los medios de comunicación antes de presentar una conferencia sobre educación plurilingüe en Valencia, al ser preguntada por las palabras del actual portavoz del partido en el parlamento valenciano, Alexis Marí, quien señaló que ella "cuando piensa que las cosas no van bien opta por actuar" y "no le extrañaría" que se presentara como alternativa a Rivera.



Al respecto, Punset ha indicado que si bien no se caracteriza "por haber sido muy pasiva" en su trayectoria política, lo que le preocupa actualmente no es presentarse a primarias o no, pues ha insistido en que "para eso hay tiempo todavía y no hay nada decidido".



En cambio, ha mostrado su voluntad de que C`s sea un partido "absolutamente democrático" y "devuelva la voz al afiliado" en sus procesos internos, por lo que ha dicho estar "muy pendiente" de las normas que regirán el próximo congreso.



"Desgraciadamente, solo quedan dos meses y yo, como cualquier otro afiliado, sigo a la espera de saber cuáles van a ser los criterios y la metodología (del proceso)", ha manifestado, para recalcar a continuación que lo que espera es que "lo que es bueno para nuestro presidente sea bueno para el resto de cargos y no solo a nivel nacional", en relación al anuncio de Rivera de que "todos los votos contarán por igual".



En este sentido, la eurodiputada ha reivindicado que "no sean solo las cúpulas de los partidos políticos y los aparatos los que elijan a dedo a los que van a dirigir el partido y marcar sus designios", sino que "sea el afiliado el que pueda votarlos". "Aspiramos a que haya menos ingeniería del aparato y más democracia real", ha ilustrado.



PLANTEA SEGUIR EL EJEMPLO DE OTROS PARTIDOS



Por todo ello, Carolina Punset ha reiterado que queda "a la espera" de "ver si C`s es realmente tan democrático como algunas veces se dice" y de sí, además, "sigue incluso el ejemplo de otros partidos en los que los afiliados sí que pueden votar", en referencia a los procesos de primarias que ha celebrado Podemos estas semana a nivel regional.



Preguntada si en base a estas premisas está en su mente, a título personal, la posibilidad real de presentarse como candidata, ha señalado: "En nuestra mente está desde luego la posibilidad de mejorar". "Creo que hay muchos afiliados y simpatizantes que están con nosotros, evidentemente", ha asegurado.



"QUE C`S NO PIERDA SU ESENCIA"



Ante este escenario, ha insistido en que "no es que tenga presente" la posibilidad, sino que "desde luego" quiere "reivindicar que C`s no pierda su esencia y siga defendiendo lo mismo que ha venido defendiendo siempre". "Es algo que estamos barajando y para saber si nos podemos presentar tenemos que saber si las reglas del juego van a ser limpias", ha explicado.



"Queremos reformas, queremos alternativas", ha manifestado Punset, ya que ha avanzado que ella estará "ahí donde haya reformas", si bien "eso no significa que me presente como candidata o no".



La eurodiputada se ha dirigido directamente a la dirección nacional en este punto para subrayar que "la pelota está en la cúpula del partido en este momento" y mostrar su convencimiento de que "si se produce una votación `una persona, un voto` podremos sacar cero votos o mil pero por lo menos habrá sido un juego limpio". "Y eso es a lo que aspiramos", ha remachado.



Sobre este proceso, Punset también ha recalcado su voluntad de que "se vote pero sobre todo en las urnas", porque ha recordado "los líos que ha habido a veces con las votaciones electrónicas" y cree que "es mucho más limpio" el proceso de votación tradicional.