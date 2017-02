"Cartas de amor" para reivindicar una renta básica para mujeres maltratadas

n total de 10.000 "cartas de amor" han sido entregadas hoy en las delegaciones de la Junta de Andalucía -o por vía electrónica- en las ocho provincias que componen la comunidad autónoma para reivindicar una renta básica destinada a mujeres que han sido víctimas de violencia de género.



La iniciativa ha sido coordinada por el Colectivo Ciudadano Renta Básica, cuyo portavoz, Francisco Vega, ha indicado a Efe que el objetivo de ésta es que el Gobierno andaluz se "replantee" añadir una partida, aunque sea "extraordinaria", para esta ayuda, que -ha considerado- aportaría "dignidad" e independencia.



"Había que hacer algo distinto, algo que partiera de la sociedad", ha explicado Vega, quien ha resaltado que, "si no estamos enamorados, mal vamos", en referencia a la presentación de estos escritos "románticos" cuya fecha de entrega coincide con la celebración del Día de San Valentín.



Vega ha argumentado que la renta básica es una figura reconocida en el Estatuto de Autonomía de Andalucía y que, "aunque ahora es imposible que sea universal", sí que reclaman que ésta vaya dirigida a las mujeres maltratadas y a las personas que no reciben ningún tipo de prestación o ingreso.



"No puede ser que digan que no hay dinero, es cuestión de voluntad", ha expresado Vega, quien ha lamentado que, "si ahora hay pobreza, más pobreza va a haber" y que está "hasta las narices" porque "mientras, vemos el caso de Bankia" y casos de corrupción política.