Los carteles de Hollywood llevan arte español en las venas

Los carteles de éxitos de Hollywood como "Interstellar", "El gran Gatsby", "Magic Mike XXL" o "Creed" tienen un denominador común: todos ellos han sido facturados por el español Pablo Matilla, que se acaba de alzar con dos premios Clio, conocidos como los Óscar de la publicidad de cine.



El diseño de Matilla para la tercera y última temporada de la serie "Penny Dreadful", una ilusión óptica donde se puede percibir a un hombre acurrucado sobre el suelo llevándose las manos a la cabeza y, a la vez, una lúgubre calavera, fue reconocido el pasado día 20 con los galardones al mejor cartel y a la mejor técnica de cartel.



"Es algo que me enorgullece", dijo Matilla a Efe. "Es un premio al buen trabajo, pero también a muchos años de fracaso, de fallar y no acertar. Sin duda, hace que te entren ganas de más, de seguir acertando y de que esto sea solo el comienzo, que no se quedé aquí", agregó.



Ya en el pasado su empresa se alzó con un bronce por la campaña impresa de "Magic Mike XXL", en la que Matilla diseñó su cartel principal, y una plata por la campaña completa de "El gran Gatsby". Sin embargo, esta es la primera vez que uno de sus pósteres se lleva la medalla de oro.



"Hacemos cientos de propuestas al cliente y todas las ideas se inspiran en la obra en sí", indicó el artista, que también se ha encargado de los carteles de cintas como "Infiltrados en la universidad", "Warcraft", "Focus", "La cosa", "El secreto de una obsesión", "42", "Trascendence", "Linterna verde" o "Rush".



"En este caso, la imagen por la que aposté para `Penny Dreadful` es un reflejo de cómo afrontamos la muerte a solas. Un cartel debe definir el género de la obra, así que, si eres capaz de generar miedo, terror o una reacción visceral en una sola imagen, ya has conseguido el 80 por ciento del trabajo", afirmó.



Este extremeño de 33 años, graduado en cine por la ESCAC (Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña) y actual director de arte para el estudio de publicidad Concept Arts, en Hollywood, recuerda cómo de pequeño leía revistas de cine y se alegraba de ver el éxito de artistas españoles como Pedro Almodóvar en el extranjero.



"A mi yo adolescente le haría mucha ilusión ver lo que ha conseguido de mayor", reconoció Matilla, que se considera, en parte, "un héroe anónimo", ya que millones de personas conocen su obra pero prácticamente nadie sabe quién se esconde tras ella.



Es el sino de los cartelistas como él, algo a lo que ya está plenamente acostumbrado y que incluso irá a más ahora que uno de sus nuevos trabajos, el póster principal de "Animales fantásticos y dónde encontrarlos", empieza a exhibirse en todo el mundo.



"Me hace mucha ilusión por la proyección que tiene", admitió el cacereño, que diseñó el cartel basándose en el argumento y en fotografías oficiales del proyecto.



"Había que provocar incertidumbre y mostrar la llegada del mundo de los magos a Nueva York. La imagen logra meterte en el mundo urbano del Nueva York de los años veinte y presenta al protagonista (Newt Scamander, con el rostro de Eddie Redmayne), de manera sutil con su varita", explicó Matilla.



De ese modo, "conectas el mundo de los magos con la nueva ubicación adonde nos lleva la imaginación de J.K. Rowling", la autora del universo literario de Harry Potter, que en esta ocasión también se ha encargado de redactar el guión del filme.



Nacido en Plasencia (oeste de España), la ilusión de Matilla siempre fue convertirse en director de cine y, de hecho, con esa intención viajó a Los Ángeles hace más de una década "con mucho optimismo y muchas ganas de trabajar".



"En EEUU, y en Los Ángeles en concreto, dan muchas oportunidades y dan la bienvenida a los inmigrantes. Y al final te dejas llevar por las oportunidades que surgen, se puede fracasar, pero hay que seguir hasta que encajas y encuentras aquello en lo que eres bueno", apuntó Matilla.



Así llegó el español hasta su actual posición, donde le fascinó el reto de "representar toda una obra en una imagen"