Casado aclara la Ley de Maternidad del PP

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha asegurado sentirse víctima de una "fake news" y ha aclarado que una de las medidas incluidas en su futura Ley de Maternidad pasa por garantizar la confidencialidad de las madres que deciden dar sus hijos en adopción.

"El PP propone que las madres embarazadas que deciden entregar a su hijo en adopción, en vez de abandonarlo, tenga garantizada la confidencialidad, los mismos derechos si estuviera regularizada o no", ha señalado Casado en su intervención en la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid donde ha recogido el premio a `Mejor comunicador`.

De este modo, Casado ha asegurado que se ha visto obligado a aclarar algo que el no dijo y que se basaba en que las mujeres inmigrantes sin papeles se "blindaban" si entregaban a su hijo en adopción, una aseveración que, según ha insistido, se trata de una "fake news" que por error se publicó en un medio de comunicación y que fue corregido posteriormente.

"Es una `fake news`, me siento víctima porque antes de político soy persona, me resulta de especial gravedad", ha lamentado Casado, quien ha reiterado: "Yo no he dicho nada, no hay nota de prensa y, sin embargo, hoy está en todas las tertulias y vemos a todos los partidos de la oposición intentando decir una barbaridad que yo jamás admitiría".

Una medida que se aplica en Madrid

Casado ha lamentado que se base en una "mentira" la línea de argumentación de las próximas semanas, tras lo que ha insistido en su posición de "apoyo a la maternidad" y para evitar el abandono de bebés. Así, ha destacado que esta medida ya se implanta en Madrid y en Castilla y León y se trata de evitar que se inicie un procedimiento para informar de que una persona se encuentra en situación irregular cuando decide entregar a un niño en adopción.



De este modo, el presidente del PP ha considerado que se preserva la protección del menor, de la madre y de los facultativos de los servicios sociales que deciden no iniciar el expediente en el caso de que la madre no esté en situación regular.



Casado ha insistido en que se trata de una medida "ya en marcha" en algunas autonomías, que "nunca ha sido cuestionada" y que, además, "garantiza los derechos de esa mujer. "En Alemania existe parto anónimo", ha recordado el dirigente `popular` en este foro, tras lo que ha lamentado que algunos intenten "tergiversar" su mensaje diciendo hasta que "es como un robo de niños".

"Si gobierna, hará un Ministerio que será un auténtico alquiler de úteros"

Varias organizaciones feministas han expresado su malestar e indignación con la propuesta del PP sobre que las mujeres en situación irregular en España no sean expulsadas de España durante el periodo de embarazo en el caso de decida dar a su bebé en adopción. "Estoy temblando de que estos en algún momento puedan gobernar porque van a hacer un Ministerio de la Familia que va a ser el auténtico alquiler de úteros de las mujeres", ha declarado a Europa Press la presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo.



El PP liderado por Pablo Casado contempla, si consigue llegar al Gobierno, la puesta en marcha de una Ley de Apoyo a la Maternidad en la que incluye que una mujer `sin papeles` en España no sea expulsada durante el periodo de embarazo si decide dar a su bebé en adopción. Por su parte, fuentes del Ministerio del Interior aseguran a Europa Press que "nunca se expulsa" a una mujer embarazada que esté en situación irregular porque se "prioriza" el interés superior del menor.



En declaraciones a Europa Press, Pérez del Campo se ha mostrado "atónita" ante esta propuesta "incalificable". "Quien dice esto y amenaza con esto no puede gobernar en un país democrático", ha recalcado.



Por su parte, la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, ha tachado la propuesta de "indignante e incalificable". Además, la ve "contradictoria" con los posicionamientos del PP que, por un lado "quiere potenciar y defender la maternidad" y, por otro, olvida ese "ideal de la maternidad" para las que son extranjeras y no tienen recursos.



"Es una posición misoginia, clasista y xenófoba" ha manifestado, incidiendo en que la medida es "contraria" a los derechos humanos porque priva a algunas mujeres de sus propios hijos. "Nos parece una medida que está fuera de lugar y que no debería tener cabida. El PP, que dice que defiende el ideal de la maternidad, si lo que quiere es potenciar la natalidad debe saber que así no se potencia", ha remarcado.



Así, les ha emplazado a adoptar medidas "efectivas" que, entre otras cosas, potencien la corresponsabilidad y reparto de tareas", ha señalado, expresando su "sorpresa" por esta propuesta "atentatoria de todos los derechos" por parte de un partido que ha tenido responsabilidad de Gobierno. "Me preocupa la deriva del PP", ha sentenciado.