Casado arremete contra el Gobierno por no acoger el "Aquarius"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha arremetido este lunes contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por no acoger al buque "Aquarius". "El Gobierno me insultó por rechazar su plan de papeles para todos pero hoy demuestra su incoherencia y cinismo", ha aseverado.



Casado se ha expresado así después de que el Ejecutivo señalase que España "no es el puerto más seguro" para que desembarquen los 141 inmigrantes y refugiados a bordo del buque de rescate operado por SOS Mediterranée y Médicos Sin Fronteras.



"El gobierno me insultó por rechazar su plan de papeles para todos pero hoy demuestra su incoherencia y cinismo. Nuestra política de inmigración es defender nuestras fronteras y cooperar con países de origen sin demagogia ni buenismo con fecha de caducidad", ha apuntado Casado a través de su cuenta de Twitter.



El líder de los "populares" ha afeado al Gobierno de Sánchez su cambio de criterio después de que permitiese la acogida del buque al puerto de Valencia el pasado 17 de junio. Entonces, fueron 629 migrantes los que llegaron a costas españolas.