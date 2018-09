Casado califica de "inconstitucional" la enmienda para sortear el veto del Senado

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, consideró este miércoles "inconstitucional" la enmienda que permitirá sortear el veto de su partido en el Senado a la Ley de Estabilidad y acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de "filibusterismo".



"Se va a evitar porque es inconstitucional. Seis veces el Tribunal Constitucional ha dicho que ese tipo de maniobras son argucias jurídicas y, además, en este caso hay un filibusterismo claro para sortear al Senado", declaró el político a su llegada a la cumbre del Partido Popular Europeo que se celebra en la ciudad austríaca de Salzburgo.



El grupo socialista presentó este martes una enmienda al proyecto de Ley del Poder Judicial sobre medidas urgentes del Pacto contra la violencia de género que, a su vez, modifica la Ley de Estabilidad Presupuestaria para evitar que el Senado tenga la última palabra sobre los objetivos de déficit.



Casado señaló que su formación política intentará que esa iniciativa no siga adelante en la mesa de la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y, si eso no sucede, buscará que la enmienda no se vote en el pleno gracias a la mayoría del PP en la mesa de la cámara baja.



"Y si por cualquier causa eso se impidiera, tenemos dos fórmulas para ir al Tribunal Constitucional: o bien amparo o vía recurso, pero en ningún caso se puede admitir que se tumbe la soberanía nacional representada por el Senado, además, en una cuestión tan territorial como es precisamente el techo de gasto", aseguró.

El límite al gasto afecta a las administraciones autonómicas

"Por supuesto, lo que denunciamos es el autoritarismo de un Gobierno al que le da igual la ley, al que le dan igual las instituciones, al que le da igual el parlamentarismo bicameral en España, que solo quiere permanecer en la Moncloa un mes más y, desde luego, no va a ser, ni mucho menos, con nuestra inacción", apuntó.



Preguntado por el aviso al Ejecutivo central del portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, de que si no se retira la acusación de rebelión a los imputados por el "procés" es "casi imposible" que haya presupuestos, Casado afirmó que el PSOE "siempre negocia con el chantaje".



"Esto es lo que siempre han hecho, que es negociar con el chantaje y, sobre todo, creo que demuestra lo que había debajo de la mesa a la hora de pactar esa moción de censura", dijo en referencia a la votación que permitió a Pedro Sánchez convertirse en presidente.