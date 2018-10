Casado cree que PDeCAT, ERC y la CUP deberían ilegalizarse si alientan la violencia

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado hoy que, si bien no propone la ilegalización de ningún partido, sí considera que cualquier formación que aliente o justifique la violencia -en referencia al PDeCAT o ERC- debería ser ilegalizada en aplicación de la Ley de Partidos.



En su intervención en el Foro ABC, Casado ha apostado por una modificación de la Ley de Partidos para sancionar a las organizaciones que alientan la violencia y la "confrontación civil".



"No es admisible que después de los altercados de ayer en Cataluña haya partidos políticos que no estén condenando las agresiones y mucho menos que un presidente de la Generalitat lo aplauda", ha denunciado.

Casado ha dejado claro que en este momento no propone la ilegalización de ningún partido independentista, pero sí se ha mostrado partidario de retirar cualquier recurso económico a formaciones que alienten la violencia

Junto a ello, ha abogado por una modificación de la Ley de Acción Exterior para que cualquier oficina de Cataluña en el exterior que no se atenga a la labor comercial o turística pueda ser cerrada.



Para el líder del PP, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha cruzado "otra línea roja" diciendo a los independentistas que "tienen que seguir apretando" con la "kale borroka" de los CDR que, a su juicio, se asemejan a los comités de defensa de la revolución en Cuba.



Según Casado, "no hay tiempo que perder" y hay "elementos suficientes" para aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución en Cataluña cuando hoy se cumple un año de referéndum ilegal del 1 de octubre.