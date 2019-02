Casado pide a Sánchez que impida el regreso a Cataluña de los presos por el procés

El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "aproveche" que los encausados por el proceso independentista y por los actos ocurridos en Cataluña el 1 de octubre de 2017 han llegado a Madrid, para enfrentarse al juicio para no permitir su regreso a Cataluña, "donde han tenido una absoluta desigualdad en el tratamiento penitenciario".



Así lo ha asegurado durante una visita a Ciudad Real, donde en declaraciones a los medios ha recordado que la cárcel de Llédoners ha sido "la Catedral del independentismo", algo que según ha dicho no debería existir en regímenes penitenciarios como el español.



Estos privilegios, a su juicio, "sólo existen en los `narcoestados` o en dictaduras donde los disidentes y opositores tienen un régimen más cruel" en materia penitenciaria. "En los demás países con democracias homologadas del mundo, en la cárcel a todo el mundo se le trata igual", ha enfatizado.



Exige no indultar a los encausados

Igualmente, Casado ha exigido a Pedro Sánchez "que aclare inmediatamente que no va a haber indultos" a estos reos "sea cual sea la sentencia", urgiéndole a fijar postura al respeto antes de que arranque el juicio el próximo 12 de febrero "para no alterar" el proceso.



Ha sumado una tercera petición para el líder del Ejecutivo nacional, y esta pasa por que "respete la independencia judicial y que cesen las presiones a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado y el tribunal para intentar atenuar las posibles condenas".



"Ya hubo un intento para que la Fiscalía retirara la acusación de rebelión y la cambiara a sedición. Ese intento tuvo efecto con la Abogacía del Estado porque está a las órdenes del Gobierno, pero incluso se publicó que el Tribunal Supremo se quejaba de injerencias inaceptables", ha alertado el dirigente `popular`, añadiendo que este extremo es "inaceptable".



Con todo, ha lamentado que el Gobierno de España, "en vez de ser firme contra ellos y aplicar el 155, encima presiona a los jueces", algo "de extrema gravedad". "Aún no se entiende cómo Pedro Sánchez aún no ha dado explicaciones por ello".