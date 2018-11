Casado pide a Sánchez que "se ocupe de dictadores vivos y no de desenterrar muertos"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), que "se ocupe de dictadores vivos" como los de Venezuela o Cuba, en vez de "ocuparse en desenterrar a muertos", en referencia al destino de los restos del general Francisco Franco.



A pregunta de los periodistas en Huelva sobre la polémica en torno a estos restos, Casado ha calificado de "vergonzoso" que "hasta el Vaticano haya tenido que rectificar, como ya lo hiciera Bruselas, lo dicho por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo", sobre el destino que finalmente se dará a los restos del dictador.

El presidente del PP ha señalado que en este asunto, su posición "es clara", y que su partido "mira al futuro y quiere saber lo que tiene que pasar en España en los próximos 50 años, no lo que pasó hace 50 años"

"Tal y como este miércoles la Princesa de Asturias y el Rey Felipe pudieron leer, hace 40 años en España se votó una Constitución que precisamente lo que garantizaba era coser las heridas, abrazos entre los que confrontaban y una transición ejemplar; la conquista de una democracia parlamentaria en la que se aprendía de los errores del pasado y lo que se hacía era intentar no repetirlos en el futuro todos de la mano", ha detallado.



Por todo ello, ha señalado, "no vamos a seguir hablando de quien está muerto desde hace 43 años" y que a su partido le gustaría "Gobierno más valiente con los dictadores vivos y no sólo ocupándose de desenterrar a los dictadores muertos".

Ha recordado que ha pedido a Sánchez que España participara del grupo de Lima para acusar al dictador Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad después de haber detenido 12.000 personas de forma arbitraria, de haber asesinado a miles de manifestantes pacíficos y de haber tenido encarcelados a 300 opositores presos políticos y torturado a otros tantos

"En este grupo están ya Colombia, Argentina, Chile, Perú, Canadá en incluso Francia y Alemania y es lamentable que España, con todo lo que tiene que ver con Venezuela, no esté", ha aseverado.



Por ello, ha incidido en que Sánchez "se ocupe de los dictadores vivos, que en vez de visitar Cuba o quitar hierro a la actitud dictador vivo como el de Venezuela, que se ocupe de ellos y se deje de reescribir la historia de los españoles que tan generosamente sus artífices, los de la transición, nos dejaron escrita en la Constitución".