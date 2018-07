Casado rechaza que con su elección el PP vaya a dar un giro a la derecha

El presidente del PP, Pablo Casado, ha rechazado este lunes que con su elección el partido vaya a dar un giro a la derecha y ha remarcado que su proyecto es "transversal" y que además pretende unir a todas las sensibilidades de su formación.

"El Partido Popular ha vuelto para reivindicar una política de ideas" apoyando unos principios que "más que de derechas o de centroderecha son transversales" y que "suscribirían muchos votantes también de izquierdas", ha dicho antes de asistir al funeral en homenaje al primer presidente autonómico de Galicia, Gerardo Fernández Albor, celebrado en la Catedral de Santiago.

Ahora, ha subrayado, el reto del PP es trasladar el mensaje a los votantes con el objetivo de que "vuelvan a ilusionarse", para lo que se necesita un partido "unido".



Casado ha abogado por la integración con la meta, ha dicho, de "remar en la misma dirección para tener unos excelentes resultados electorales" en las próximas citas con las urnas.



En este sentido, ha enmarcado la reunión que mantendrá con su rival en las primarias, Soraya Sáenz de Santamaría, el miércoles para negociar la posible integración de su equipo y hablar de la designación del próximo secretario general que, según los estatutos, no podrá ser ella ya que no forma parte de los 35 vocales electos.



Pablo Casado no ha avanzado ningún nombre para este cargo pero sí ha admitido que ya tiene "alguna idea al respecto" que quiere abordar con todos los candidatos que concurrieron para liderar el partido.

"Vamos a ir todos juntos para cerrar cualquier tipo de herida si la hubiera habido, que yo no la he visto", ha sostenido.

El presidente del PP se ha referido al "calendario intenso" que le espera en los próximos días y que se iniciará el jueves en Barcelona con la primera reunión del comité ejecutivo para enviar un mensaje "inequívoco" de que el partido que ahora lidera dará la batalla en favor de las libertades públicas en Cataluña.



También acudirá el sábado a Andalucía, comunidad en la posiblemente que tendrá lugar la próxima cita electoral, a la que seguirían municipales y europeas, culminando con los comicios europeos.



Casado, acompañado por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado su ofrecimiento al líder del PP en Galicia y ha reiterado que podrá ser lo que él quiera ser en el partido porque su referencia hace falta también "a nivel nacional".